HIAB OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 26. MARRASKUUTA 2025 KLO 9.00

Hiab on allekirjoittanut sopimuksen johtavan brasilialaisen nosturivalmistaja ING Cranesin ostamisesta ja vahvistaa näin asemaansa Brasilian markkinassa

Hiab, älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, on tehnyt sopimuksen johtavan brasilialaisen nosturivalmistaja ING Cranesin ostamisesta. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi Hiabin nykyistä asemaa Brasilian markkinoilla.

ING Cranes on perustettu vuonna 2010. Vuonna 2024 ING Cranesin liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 250 henkilöä.

“ING Cranes -yritysosto on looginen askel Hiabin kasvustrategiassa ja linjassa Hiabin tavoitteen kanssa kasvaa ei vain orgaanisesti vaan myös yritysostojen kautta. 15-vuotisen historiansa aikana ING Cranes on osoittanut vahvaa näyttöä kannattavasta kasvusta. Odotamme kaupan kasvattavan markkinaosuuttamme ja tuovan merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme ja sidosryhmillemme", sanoo Hiabin toimitusjohtaja Scott Phillips.

"ING Cranesin kattava paikallistuntemus ja tuotevalikoima tulevat yrityskaupassa osaksi Hiabin maailmanlaajuista toimintaa ja laajaa kuormausnosturitarjoomaa. Tämän myötä Hiab asemoi itsensä Brasilian johtavaksi kuormausnosturien toimittajaksi", sanoo Marcel Boxem, VP Sales & Product Management, Hiab Loader Cranes, Heavy and Superheavy.

ING Cranesin hankinta täydentää Hiabin nykyistä kuormausnosturivalikoimaa Brasiliassa. Yrityskaupan jälkeen Hiab tarjoaa kattavan kuormausnosturivalikoiman kevyistä raskaisiin ja vahvistaa asemaansa ensisijaisena kuormankäsittelyratkaisujen tarjoajana Brasilian maatalous-, vuokraus-, rakennus- ja kuljetusaloilla.

Kaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymistä, ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2026 alussa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä. www.hiabgroup.com

