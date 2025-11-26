Muudatused ASi Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping OÜ juhatuses

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping (edaspidi: „TS Shipping“) nõukogu kutsus nimetas uueks juhatuse liikmeks Margus Raadi, volituste tähtajaga kolm aastat alates 15. jaanuarist 2026. Margus Raad hakkab ettevõttes vastutama rahvusvahelise äriarenduse ja müügi eest.

TS Shippingu nõukogu esimees Valdo Kalm tõi esile Margus Raadi pikaaegse laevanduse valdkonna tundmise ja juhtimise kogemuse, mis toetab TS Shippingu strateegia elluviimist ning Botnicale sobivate offshore tööde leidmist.

Margus Raad lõpetas 2003. aastal Eesti Mereakadeemia laevajuhtimise erialal, peale mida töötas mõned aastad tüürimehe rollis erinevatel laevadel. 2007. aastal asus ta tööle laevade mehitamist ja tehnilist haldust pakkuvas ettevõttes Tschudi Ship Management Eesti kontoris kvaliteedi- ja ohutuse koordinaatorina. Hiljem töötas samas ettevõttes veel tegevjuhi asetäitjana ning alates 2012. aasta lõpust on ta olnud Tschudi Ship Management AS tegevjuht.

Margus Raad ei oma AS Tallinna Sadama aktsiaid.

TS Shippingu juhatusse kuulub juhatuse esimees Vahur Ausmees ja kuni 30. november 2025 Damir Utorov.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

