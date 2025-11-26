华沿ロボティクス、東京で開催される2025国際ロボット展で先進的な協働ロボットを展示

東京発, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 協働ロボット分野における実績のあるイノベーター、华沿ロボティクス (Huayan Robotics) は、12月3日から6日まで「ロボティクスがもたらす持続可能な社会 (Sustainable Societies Through Robotics)」をテーマに開催される、大きな影響力を持つ2025国際ロボット展 (iREX 2025) において、最新の技術進歩を発表する。本年は、人とロボットの協働が世界の製造業にどのような変化をもたらし、重要な社会的課題にどのように取り組んでいるかを重点的に紹介する。

東京ビッグサイト西ホール小間番号W3-12において、华沿ロボティクスは高負荷性能、超高速動作、インテリジェント溶接、精密自動化に対応する、幅広く強力なラインアップを展示する。

今回のiREX 2025が国外初公開となる S50大荷重ロボット (S50 Heavy Payload Robot) は、 50kgの積載能力、2,000mmの作業半径、最大13サイクル/分のパレタイジング速度を備え、物流、倉庫、食品飲料分野で高い性能を発揮する。 エルフィン高速コボット (Elfin High-Speed Cobot) も世界初公開し、仕分け、ロード、アンロードなどの高頻度作業において動作速度を1.5倍に高速化し、敏捷性と作業の一貫性を強化する機能を来場者に披露する。

展示ではまた、 E10-Proコボット (E10-Pro Cobot) を中核としたインテリジェント自動溶接ソリューションを詳しく紹介する。スムーズなドラッグティーチング、リアルタイムのシームトラッキング、自動位置補正で構成されるこのコボットは、自動車、造船、ハードウェア、構造用鋼材など、様々な産業分野での迅速な導入を可能にする。

キーエンス (KEYENCE) と共同開発した高精度ビジョン検査システムも披露する。0.2秒以内に詳細な多次元データを取得し、品質管理の要求を支援する。

高トルクねじ締めや高速ロード・アンロードソリューションなどの追加実演では、华沿ロボティクスが重点を置いている「高負荷対応」、「超高速」、「高精度」、「柔軟な導入」を強調し、世界中のメーカーに効率的で信頼性が高く、拡張性のある自動化のより良い選択肢を提供する。

华沿ロボティクスのCEOであるグアンネン・ワン (Guangneng Wang) がiREX 2025に出席し、技術交流や協業についての深い対話のために世界中の専門家やパートナーをブースに迎える。ワンは次のように述べている。「最新のイノベーションを実演し、グローバルなパートナーシップを探求するのを楽しみにしています。当社の参加は、国際的な存在感を高め、よりスマートな製造エコシステムを構築することに対する、华沿ロボティクスの強い決意を示すものです。」

詳しくは、小間番号W3-12にて、同社の最新型スマート製造ソリューションを体感されたい。

华沿ロボティクスについて

40以上の国や地域でパートナー企業から信頼を受けている同社は、溶接、パレタイジング、組立、ねじ締め等の協働ロボットソリューションに注力し、世界中の製造業者の効率化・柔軟性向上・業務効率化を支援している。

