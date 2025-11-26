Ontex lanceert Dreamshield® 360 Night Pants-concept met extra absorptie voor lange nachten – een groeiopportuniteit in het segment van luierbroekjes.

Aalst, België, 26 november, 2025 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, kondigt de lancering aan van Dreamshield® 360 Night Pants, een nieuw nachtconcept dat zorgt voor droge nachten voor baby’s en gemoedsrust voor ouders. De nieuwe nachtbroekjes bieden extra absorptie met tot wel 12 uur bescherming – vooral belangrijk voor lange nachten, kinderen die veel plassen, lange dutjes en onderweg.

De Dreamshield® 360 luierbroekjes van Ontex zijn al vertrouwd voor gebruik ’s nachts, en de nieuwe Night Pants bouwen hierop voort door ouders een nog geruststellendere oplossing te bieden voor langdurige bescherming.

Uit onderzoek1 blijkt dat nachtelijke performantie een cruciale prioriteit blijven voor gezinnen: 75% van de ouders benoemt de slaapkwaliteit van hun baby als hun grootste stressfactor, waarbij nachtelijke lekken de belangrijkste oorzaak van verstoring zijn. Ouders zoeken steeds vaker naar producten die langdurige droogheid garanderen; niet enkel ’s nachts, maar ook in situaties die een extra absorptie vereisen2.

Recente consumenteninzichten3 bevestigen het belang van sterkere bescherming ’s nachts: ouders kiezen vaker voor luierbroekjes bij het slapengaan, ongeacht de leeftijd, en schakelen ’s nachts sneller over op luierbroekjes dan overdag.

Superieure nachtbescherming, comfort en duurzaamheid

Dreamshield® 360 Night Pants bieden verbeterde prestaties ’s nachts4, gecombineerd met de vertrouwde eigenschappen van het Dreamshield® 360 Pants-concept:

Extra absorptie voor lange nachten – tot 12 uur lang lekvrije slaap en bescherming bij langdurig gebruik.

– tot 12 uur lang lekvrije slaap en bescherming bij langdurig gebruik. Drievoudige lekbescherming – inclusief de unieke pee & poo barrier van Ontex.

– inclusief de unieke pee & poo barrier van Ontex. Zachte, veilige 360° pasvorm – zachte materialen en elastische tailleband voor een comfortabele nacht.

– zachte materialen en elastische tailleband voor een comfortabele nacht. Nachtverpakking – duidelijke claims over extra absorptie en ‘nacht’ iconen voor snelle en betrouwbare oriëntatie van de shopper.

– duidelijke claims over extra absorptie en ‘nacht’ iconen voor snelle en betrouwbare oriëntatie van de shopper. Duurzaamheid centraal – ter ondersteuning van de doelstellingen van Ontex inzake CO₂-uitstoot en plasticreductie in het productportfolio.



Annick De Poorter, Chief Innovation and Sustainability Officer bij Ontex, zei: "Dreamshield® 360 Night Pants spelen in op een duidelijke consumentenbehoefte aan langdurige bescherming tijdens de nacht. Deze innovatie helpt niet alleen ouders beter te slapen, maar biedt ook retailers een krachtig instrument om het luierbroekjessegment te laten groeien, de winkelmandwaarde te verhogen en de loyaliteit van shoppers te versterken."

1 Parenting Science – 2022

2 MetrixLab-onderzoek 2024-2025

3 Blauw baby research 2025, Netherlands

4 Vergeleken met Dreamshield® 360 luierbroekjes



***

Afbeeldingen zijn hier te vinden: https://ontex.com/news/all-news/media-download-center/ ‎

Bijlage