Les femmes prennent leur place : 88 % des firmes de capital de risque et de capital-investissement comptent désormais des femmes au sein de leurs comités d’investissement, selon un rapport de BDC

Les femmes s’imposent à la table des décisions : La représentation des genres au sein des comités d’investissement des sociétés en commandite a connu une forte hausse, avec 88 % des firmes comptant au moins une femme en 2024, comparativement à 63 % en 2021.

: La diversité au sein des cadres en investissement s’accélère : 45 % des sociétés en commandite ont désormais des équipes cadres en investissement composées d’au moins la moitié de femmes (contre 38 % en 2021), et 50 % comptent au moins la moitié de membres issus de minorités visibles (contre 40 %). La représentation des minorités visibles dans les comités d’investissement a bondi à 76 %, contre 55 % en 2021. Toutefois, cette diversité recule chez les membres juniors, ce qui pourrait avoir une incidence sur la diversité future des dirigeants si la tendance se poursuit. L’action climatique ralentit : Seulement 5 % des sociétés en commandite déclarent avoir un objectif de carboneutralité en 2024, soit une baisse par rapport aux années précédentes.



MONTRÉAL, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La diversité et l’inclusion progressent dans le secteur canadien du capital de risque et du capital-investissement, mais réticence à l'égard des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans certaines juridictions, mais la surveillance accrue des critères ESG et du « greenwashing » pourrait contribuer à une approche plus prudente des objectifs de neutralité climatique.

Ces constats proviennent du portrait annuel de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI) et des facteurs ESG de BDC Capital, qui s’appuie sur les données de son portefeuille national, tant au niveau des fonds qu’auprès des sociétés en portefeuille, servant de baromètre pour les tendances de l’industrie.

DEI : Des progrès continus, mais des défis à relever

Le rapport met en lumière des avancées significatives en matière de diversité des genres, notamment au sein des comités d’investissement, où la présence de femmes a fortement augmenté. En effet, 88 % des sociétés comptent au moins une femme sur ces comités en 2024, par rapport à seulement 63 % en 2021.

La diversité progresse aussi dans les équipes de direction, avec une hausse notable de la représentation des minorités visibles. Cependant, la diversité demeure plus marquée dans les rangs juniors, et la rétention des femmes reste un enjeu. Dans 54 % des sociétés en commandite, au moins la moitié des départs concernent des femmes, et seulement 34 % des firmes déclarent une parité des genres dans l’ensemble de leur personnel.

Le rapport souligne également que 69 % des sociétés en commandite disposent désormais d’une déclaration ou d’un champion en matière de DEI, signe d’une volonté d’évolution, même si le secteur a encore du chemin à parcourir.

ESG : Des avancées en matière de facteurs sociaux et de gouvernance, mais des ambitions environnementales sous pression

Les sociétés en commandite intègrent de plus en plus les risques sociaux et de gouvernance dans leur processus de vérification diligente et leurs décisions d’investissement, et évaluent davantage les risques ESG dans leurs chaînes d’approvisionnement. Toutefois, le nombre de sociétés ayant un objectif de carboneutralité diminue, et certaines ont reculé sur des engagements climatiques annoncés précédemment.

Citation de Geneviève Bouthillier, vice-présidente exécutive, BDC Capital

« À BDC Capital, l’accent que nous mettons sur les équipes inclusives et les pratiques durables n’est pas philosophique – c’est une stratégie visant à libérer tout le potentiel économique du Canada. La diversité au sein des équipes de direction et des pratiques solides en matière de facteurs ESG favorisent de meilleures décisions, réduisent les risques et créent de nouvelles occasions de croissance. La progression de la diversité dans les équipes de direction du secteur canadien du capital de risque prouve que l’inclusion et le développement durable favorisent l’atteinte d’excellents résultats. »

Favoriser les meilleures pratiques et la résilience du secteur

Grâce à sa large présence dans le paysage canadien du capital de risque et du capital-investissement, BDC occupe une position unique pour suivre et partager les tendances du secteur. En publiant chaque année des données sur la DEI et les critères ESG, BDC encourage l'adoption des meilleures pratiques et aide tous les acteurs à relever la barre pour un secteur plus résilient, durable et compétitif. BDC propose une série de ressources, notamment une trousse DEI, un calculateur d'émissions de gaz à effet de serre et du matériel éducatif, afin d'aider les entreprises à progresser dans leur démarche DEI et ESG.

Outre les informations concernant les sociétés en commandite, le rapport présente des données sur les sociétés sous-jacentes du portefeuille. Pour découvrir l'intégralité des conclusions, téléchargez le rapport complet ici.

Citations additionnelles

« Chez Amplify Capital, la diversité n’est pas qu’une valeur : elle fait partie intégrante de notre fonctionnement. Notre équipe de direction est elle-même diversifiée, et l’intégration des facteurs ESG dans notre vérification diligente est à la fois naturelle et intuitive. Notre expérience vécue reflète ce que les données démontrent constamment : la diversité stimule la performance. Nous avons constaté que le succès financier de nos portefeuilles est étroitement lié à la diversité au sein des sociétés en portefeuille, particulièrement à l’échelon de la direction. Les équipes diversifiées mènent des discussions plus riches et créatives, prennent de meilleures décisions et sont plus ouvertes à l’apprentissage et à la rétroaction. C’est un cercle vertueux qui alimente à la fois l’impact et les rendements. »



— Kathryn Wortsman, associée directrice, Amplify Capital

« Chez Pender Ventures, nous avons délibérément constitué une équipe où chaque personne apporte une contribution unique à l’ensemble. Cette diversité élargit notre champ de vision sur ce qui peut fonctionner, nous permettant de repérer des talents sous-estimés ou méconnus, des clientèles ou marchés moins bien desservis, et de nouveaux canaux de distribution, plus spécifiquement en IA et en technologies de la santé, bien avant qu’ils ne deviennent consensuels, ce qui est essentiel en capital de risque. Le résultat : un flux d’opportunités plus large, une vérification diligente plus approfondie grâce à des perspectives multiples, et une lecture plus objective du potentiel et des risques. »

— Maria Pacella, associée directrice, Pender Ventures

« Dans l’industrie du capital d'investissement, intégrer les critères ESG est essentiel pour créer durablement de la valeur. Les fonds qui adoptent une stratégie ESG renforcent la performance financière de leurs portefeuilles en atténuant les risques, en favorisant l’innovation et en attirant des capitaux engagés, démontrant ainsi que responsabilité et rentabilité vont de pair. »

— Olivier Quenneville, président-directeur général, Réseau Capital

Méthodologie du rapport

Chaque année, BDC Capital sonde les sociétés en commandite de son portefeuille ainsi que leurs sociétés en portefeuille sous-jacentes sur les indicateurs DEI et ESG afin de suivre les progrès et d’identifier les axes d’amélioration. Ces analyses permettent aux firmes de comparer leur performance, de répondre aux attentes réglementaires évolutives et de satisfaire les exigences des parties prenantes. Les résultats DEI sont présentés séparément du pilier social de l’ESG pour plus de clarté. La taille des échantillons varie selon les points de données.

À propos de BDC : 80 ans au service des entrepreneurs canadiens

BDC est le partenaire de choix pour tous les entrepreneurs souhaitant accéder au financement et aux conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Sa division d’investissement, BDC Capital, offre une gamme complète de solutions de capital de risque pour soutenir la croissance des entreprises les plus innovantes. Le rôle de développement de BDC signifie qu’elle évolue constamment – là où vont les entrepreneurs et selon les besoins de l’économie canadienne – pour les aider à défier les probabilités. 80 ans plus tard, cet engagement demeure bien vivant. La valeur ajoutée des services de BDC est estimée à 23,6 milliards de dollars au PIB canadien sur les cinq prochaines années. BDC figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et les meilleurs employeurs pour la diversité, et a été la première institution financière au pays à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur nos produits et services et consulter nos outils, modèles et articles gratuits, visitez bdc.ca ou suivez BDC sur les réseaux sociaux.

