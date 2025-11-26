Norsk Hydro: Hydro vil stenge fem ekstruderingsanlegg i Europa

Hydro har besluttet å konsolidere ekstruderingsvirksomheten i Europa og foreslår å stenge fem av selskapets fabrikker for å optimalisere kapasiteten og styrke posisjonen i det europeiske markedet.

Beslutningen vil påvirke Hydro Extrusions’ produksjonsanlegg i Cheltenham og Bedwas i Storbritannia, Lüdenscheid i Tyskland, Feltre i Italia og Drunen i Nederland. En formell konsultasjonsprosess med ansattrepresentanter ved de berørte fabrikkene starter umiddelbart. Gitt en vellykket konsultasjonsprosess, vil anleggene bli stengt i løpet av 2026.

Avgjørelsen om å optimalisere porteføljen i Europa er basert på en detaljert gjennomgang og analyse av driftsresultater og markedssituasjon. Målet er å styrke den langsiktige konkurranseevnen til Hydro Extrusions’ virksomhet i Europa.

– Dette er ikke en enkel beslutning, men det er nødvendig å tilpasse fotavtrykket og produksjonskapasiteten til markedssituasjonen i Europa. Vår hovedprioritet framover er å sørge for at vi opprettholder høyt fokus på sikkerhet og at vi behandler berørte ansatte på en rettferdig måte og med respekt gjennom hele prosessen, sier konsernsjef Eivind Kallevik.

Den foreslåtte nedleggelsen av de fem anleggene berører 730 ansatte. Fabrikkene har til sammen åtte ekstruderingspresser, ulike prosesser for videre bearbeiding og tre resirkuleringsanlegg.

– Vi vil fortsatt ha en sterk tilstedeværelse i det europeiske markedet, og vi skal levere produkter og tjenester til våre kunder med samme kvalitet og service som før, sier Kallevik.

Hydro opprettholder sin tilstedeværelse i de europeiske ekstruderingsmarkedene, og de foreslåtte endringene vil ikke påvirke forpliktelser og servicenivå overfor kundene. Dersom beslutningen om å stenge blir endelig bekreftet, vil kunder som i dag betjenes fra de berørte fabrikkene få sine produkter fra andre Hydro-anlegg.

Hydro Pole Products, som i dag er konsolidert med anlegget i Drunen, er ikke berørt av restruktureringen.

Etter de foreslåtte endringene vil Hydro ha 28 ekstruderingsanlegg og fem resirkuleringsanlegg i forretningsenheten Hydro Extrusion Europe, med totalt 7 000 ansatte.

De totale restruktureringskostnadene er estimert til 1,9 milliarder kroner, med nedskrivninger på 460 millioner kroner og avsetninger på 1,25 milliarder kroner som forventes å bli tatt i fjerde kvartal 2025. Kostnader på rundt 50-100 millioner kroner vil påvirke justert EBITDA i fjerde kvartal 2025. Forventede forbedringer i driftsresultat som følge av restruktureringen er på i overkant av 0,5 milliarder kroner per år.





Investorkontakt:

Elitsa Blessi

+47 91775472

Elitsa.Blessi@hydro.com

Mediekontakt:

Anders Vindegg

+47 93864271

Anders.Vindegg@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12