Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.: Útgáfa á víxlum

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. (ÚR) hélt lokað útboð á víxlum í tveimur flokkum til 3 og 6 mánaða. ÚR hefur ákveðið að taka tilboðum að fjárhæð 240 m.kr. í þriggja mánaða víxilinn með 8,00% vöxtum, sem samsvarar 0,40% álagi á 3M Reibor og 1.500 milljónum í sex mánaða víxilinn á 8,00% vöxtum sem samsvarar 0,39% álagi á 6M Reibor eða samtals 1.740 milljónum. Á gjalddaga, þann 1. desember næstkomandi, eru víxlar að nafnvirði 1.560 milljónir króna.
Greiðslu- og uppgjörsdagur er mánudaginn 1. desember 2025.
Arctica Finance hf. hafði umsjón með sölu víxlanna.
Runólfur Viðar Guðmundsson, framkvæmdastjóri ÚR:
„Við hjá ÚR erum sem fyrr þakklát fyrir traustið sem fjárfestar sýna félaginu. Það er ljóst að innlendur fjármálamarkaður hefur trú á fyrirtækjum í íslenskum sjávarútvegi.”
Nánari upplýsingar veitir:
Runólfur Viðar Guðmundsson, framkvæmdastjóri, í síma 580-4200 eða rvg@urseafood.is