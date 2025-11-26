Bitget lanza el "Mes de impulso para afiliados" con aprobaciones rápidas y hasta 5.000 USDT en recompensas

VICTORIA, Seychelles, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plataforma de intercambio universal (UEX) más grande del mundo, está lanzando el Mes de impulso para afiliados, una temporada de ganancias centrada en los creadores diseñada para ayudar a los KOL, creadores de comunidades y narradores de historias de la Web3 a convertir su influencia en ingresos reales y cuantificables. En lugar de los descuentos del Black Friday, Bitget presenta algo más acorde con el funcionamiento real de la economía de los creadores, con el lema "Sin descuento, solo impulso" (No Discount, Only Boost).

El mes de impulso para afiliados de Bitget ofrece una experiencia de ingreso simplificada con aprobaciones de 24 horas, seguimiento claro del progreso y bonificaciones que se suman a los pagos ya competitivos de Bitget. Los creadores pueden acelerar su camino hacia comisiones a largo plazo, desbloquear recompensas por tiempo limitado y ganar hasta 5.000 USDT por persona, lo que hace que este sea el mes más gratificante del año para cualquiera que desee ampliar su presencia en la Web3.

Bitget también ha reducido los requisitos de acceso para que el programa sea más accesible, a la vez que mantiene unos estándares competitivos. Los creadores pueden cumplir los requisitos de una de estas tres maneras: tener al menos 100 seguidores como creador en redes sociales, administrar un grupo comunitario con 500 o más miembros o ser un participante activo en cinco o más comunidades de criptomonedas. Cumplir cualquiera de estos criterios otorga acceso al Programa de afiliados de Bitget, lo que abre la puerta a ganancias estructuradas y crecimiento a largo plazo.

"En Bitget, siempre hemos creído que los creadores merecen más que descuentos temporales, merecen un sistema que recompense la constancia, la perspicacia y el impacto genuino en la comunidad", afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. "El Mes de impulso para afiliados refleja precisamente eso. Brindamos a personas con talento las herramientas, la transparencia y la capacidad de generar ingresos para crear algo sostenible, no algo estacional. Bitget Affiliates ofrece a los creadores uno de los ecosistemas de soporte más sólidos del sector, desde el Portal de afiliados y comisiones transparentes hasta tutoriales completos y recursos educativos diseñados para ayudar a todos los creadores a crecer con confianza".

Durante toda la campaña, los participantes obtienen acceso a bonificaciones por hitos, momentos de premios BGB y USDT, lanzamientos de productos y un recorrido de dominio optimizado que convierte el contenido en conversiones más rápido. Bitget también presenta una función de búsqueda de talentos entre pares "Invite y gane", que ofrece a los afiliados una nueva forma de hacer crecer su negocio mediante la identificación y la incorporación de creadores emergentes.

El mensaje es simple: Sin descuento, solo impulso. Un mes pensado para los creadores que quieren algo más que publicidad, quieren una fuente de ingresos real.

El Mes de impulso ya está disponible. Los candidatos interesados pueden consultar los detalles del programa o presentar su solicitud directamente aquí.

Fundada en 2018, Bitget es la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, que presta servicio a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, fondos cotizados de bolsa (ETF) y otros activos del mundo real, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio del Bitcoin, precio del Ethereum, precio del XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema se compromete a ayudar a los usuarios a realizar operaciones de forma más inteligente con sus herramientas de operaciones basadas en IA, la interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, junto con un acceso más amplio a activos del mundo real. En cuanto a la descentralización, Bitget Wallet es una aplicación financiera para el día a día diseñada para que las criptomonedas sean sencillas, seguras y formen parte de las finanzas cotidianas. Esta billetera cuenta con más de 80 millones de usuarios, conecta la blockchain con las finanzas del mundo real, ofrece una plataforma todo en uno para entrar y salir, operar, ganar y pagar sin complicaciones.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto mundial, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera.

