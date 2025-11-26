VICTORIA, Seychelles, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la première bourse universelle (UEX) au monde, lance le « Affiliates Boost Month » (Mois du boost des affiliés), une saison de revenus pensée avant tout pour les créateurs, conçue pour aider KOL, bâtisseurs de communautés et storytellers Web3 à transformer leur influence en revenus réels et mesurables. Plutôt que des promotions Black Friday, Bitget propose une formule plus en phase avec le fonctionnement réel de l’économie des créateurs, sous le slogan : « No Discount, Only Boost ».

Le Mois du boost des affiliés Bitget offre une expérience d’inscription simplifiée avec des approbations en 24 heures, un suivi clair de la progression et des bonus qui s’ajoutent aux rémunérations déjà très compétitives de Bitget. Les créateurs peuvent accélérer leur accès à des commissions récurrentes, débloquer des récompenses limitées dans le temps et gagner jusqu’à 5 000 USDT par personne, faisant de ce mois le plus rentable de l’année pour toute personne souhaitant développer sa présence Web3.

Bitget a également abaissé le seuil d’entrée, afin de rendre le programme plus accessible tout en maintenant des normes exigeantes. Les créateurs peuvent se qualifier de trois façons : avoir au moins 100 abonnés en tant que créateur sur les réseaux sociaux, gérer un groupe communautaire de 500 membres ou plus, ou être actif dans au moins cinq communautés crypto. Satisfaire à l’un de ces critères suffit pour rejoindre le Bitget Affiliates Program, ouvrant la voie à des revenus structurés et à une croissance durable.

« Chez Bitget, nous avons toujours pensé que les créateurs méritaient davantage que des remises temporaires : ils méritent un système qui récompense la constance, la pertinence et un véritable impact communautaire », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Le Mois du boost des affiliés reflète exactement cela. Nous donnons aux talents les outils, la transparence et la capacité de monétisation nécessaires pour construire quelque chose de durable, et pas seulement saisonnier. Bitget Affiliates offre aux créateurs l’un des meilleurs écosystèmes d’accompagnement du secteur, de son portail Affiliates aux commissions transparentes, en passant par de nombreux tutoriels et ressources éducatives conçues pour aider chaque créateur à grandir en toute confiance. »

Tout au long de la campagne, les participants ont accès à des bonus d’étape, à des prix en BGB et en USDT, à des produits dérivés et à un parcours de maîtrise simplifié permettant de transformer plus rapidement les contenus en conversions. Bitget lance également une fonctionnalité peer-to-peer « Invite & Earn » (Invitez et gagnez) de recherche de talents, qui offre aux affiliés un nouveau moyen de développer leur activité en identifiant et en recrutant des créateurs en pleine ascension.

Le message est simple : No Discount, Only Boost. Un mois conçu pour les créateurs qui veulent plus qu’un simple engouement, mais un véritable moteur de revenus.

Le Mois du boost est désormais accessible en ligne. Les candidats intéressés peuvent consulter les détails du programme ou postuler directement ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première Bourse de valeurs universelle au monde, au service de plus de 120 millions d’utilisateurs et facilitant l’accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, fonds négociés en bourse et autres actifs du monde réel, tout en renseignant en temps réel les cours du Bitcoin, de l’Ethereum, du XRP et d’autres cryptomonnaies au sein d’une seule et même plateforme. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA, l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend étendre l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Au regard de la finance décentralisée, Bitget Wallet est une application financière conçue pour simplifier et sécuriser la crypto, et l’intégrer à la finance de tous les jours. Forte de ses plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain au monde réel sous la forme d’une plateforme tout-en-un conçue pour acheter et vendre, échanger, dégager des revenus et payer en toute fluidité.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

