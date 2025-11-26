Bitget משיקה את "חודש קידום השותפים" עם מסלול מהיר לאישורים ותגמולים בגובה של עד 5,000 יחידות USDT





ויקטוריה, סיישל, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, משיקה את "חודש קידום השותפים" (Affiliates Boost Month), עונת הכנסות המתמקדת ביוצרים, שנועדה לעזור למובילי דעה, בוני קהילות ומספרי סיפורים של Web3 להפוך את השפעתם להכנסה אמיתית ומדידה. במקום הנחות של בלאק פריידי, Bitget מציגה משהו שמתיישר יותר עם הדרך בה כלכלת היוצרים עובדת בפועל, עם הסלוגן "אין הנחה, רק קידום".

חודש קידום השותפים של Bitget מביא חוויית כניסה מופשטת יותר עם אישורים תוך 24 שעות, מעקב ברור אחר התקדמות ובונוסים המצטרפים כשכבה נוספת מעבר לתשלומים התחרותיים ממילא של Bitget. יוצרים יכולים לעלות על המסלול המהיר לעמלות לטווח ארוך, לפתוח תגמולים לזמן מוגבל, ולהרוויח עד 5,000 יחידות USTD לכל אחד, מה שהופך את זה לחודש המתגמל ביותר בשנה עבור כל מי שמחפש להגדיל את נוכחותו ב-Web3.

Bitget, בנוסף, הורידה את רף הכניסה כדי להפוך את התוכנית לנגישה יותר, תוך שמירה על סטנדרטים תחרותיים. יוצרים יכולים לקבל אישור באחת משלוש דרכים: לפחות 100 עוקבים כיוצרים ברשתות חברתיות, ניהול קבוצת קהילה עם 500 חברים או יותר, או השתתפות פעילה בחמש קהילות קריפטוגרפיות או יותר. עמידה באחד מהקריטריונים הללו מקנה גישה לתוכנית השותפים של Bitget, ופותחת את הדלת לרווחים מובנים וצמיחה ארוכת טווח.

"ב-Bitget תמיד האמנו שיוצרים ראויים ליותר מהנחות זמניות, הם ראויים למערכת שמתגמלת עקביות, תובנות והשפעה קהילתית אמיתית," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen) , מנכ"לית Bitget. "חודש קידום השותפים משקף בדיוק את זה. אנחנו מעניקים לאנשים מוכשרים את הכלים, השקיפות וכוח ההכנסה לבנות משהו בר-קיימא, לא עונתי. Bitget Affiliates מספקת ליוצרים אחת ממערכות התמיכה החזקות ביותר בתעשייה, מפורטל השותפים וההזמנות השקופות ועד הדרכות נרחבות ומשאבים חינוכיים שנועדו לעזור לכל יוצר לגדול בביטחון."

לאורך הקמפיין, המשתתפים מקבלים גישה לבונוסים בציוני דרך, רגעי פרסים של BGB ו-USDT, חלוקת מוצרים ומסלול מאסטר יעיל שהופך תוכן להמרות מהר יותר. Bitget מציגה גם תכונה לזיהוי כישרונות בין עמיתים עם מסלול "הזמן והרוויח", המעניק לשותפים דרך חדשה להצמיח את העסק שלהם על ידי זיהוי וצירוף של יוצרים עולים.

המסר פשוט: אין הנחה, רק קידום. חודש שנבנה עבור יוצרים שרוצים יותר מהייפ, הם רוצים מנוע הכנסה אמיתי.

חודש הקידום פעיל כעת. מועמדים שמעוניינים יכולים לעיין בפרטי התוכנית או להגיש מועמדות ישירות כאן.

