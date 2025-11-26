ビットゲット、「アフィリエイト・ブースト月間」を開始、承認を迅速化し、最大5,000 USDTの報酬を提供

セーシェル共和国ビクトリア発, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、キーオピニオンリーダー、コミュニティビルダー、Web3ストーリーテラーがその影響力を実測可能な収入に変えることを支援する、クリエイター第一の収益シーズン「アフィリエイト・ブースト月間 (Affiliates Boost Month)」を開始する。 ビットゲットは、ブラックフライデー割引ではなく、「割引なし、ブーストのみ (No Discount, Only Boost)」をスローガンに掲げた、クリエイターエコノミーの実態にさらに良く適合した新たな仕組みを導入する。

ビットゲットのアフィリエイト・ブースト月間は、24時間で承認が下りる簡素化された加入体験、明確な進捗追跡、そしてビットゲットの元々競争力のある報酬に上乗せされるボーナスを提供する。 クリエイターは、長期コミッションへの道を加速させ、期間限定報酬にアクセスし、1人あたり最大5,000 USDTを取得することができ、Web3での存在感を拡大したい者にとって、今年最も実りの多い1ヶ月となる。

またビットゲットは、プログラムの敷居を下げつつ、競争力ある基準を維持している。 クリエイターは、次の3つの方法のいずれかで参加資格を得られる。SNSクリエイターの場合はフォロワー100人以上、500人以上のコミュニティグループを管理していること、または5つ以上の暗号資産コミュニティで活発に活動していること。 これらの条件のいずれかを満たせばビットゲット・アフィリエイト・プログラム (Bitget Affiliates Program) に参加でき、体系的な収益と長期的な成長への道が開かれる。

ビットゲットのCEO、グレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「ビットゲットでは、クリエイターの方々に一時的な割引以上の価値を提供すべきだと考えてきました。一貫性、洞察、コミュニティへの真の影響力に対して報酬を提供するシステムこそがふさわしいと思います。アフィリエイト・ブースト月間は、まさにこの姿勢を具現しています。 才能ある方々に、季節限定ではなく持続可能なものを構築するためのツール、透明性、収益力を提供します。 ビットゲット・アフィリエイトは、アフィリエイト・ポータル (Affiliates Portal) や透明性のある報酬体系から、あらゆるクリエイターが自信を持って成長できるよう支援するために用意された多様なチュートリアルや教育リソースまで、クリエイターに業界最強クラスの支援エコシステムを提供します。」

キャンペーン期間中全体で、参加者はマイルストーンボーナス、BGBとUSDTの賞金を得る機会、グッズ配布、コンテンツを迅速に成果に結びつける効率化されたマスターコースにアクセスできる。 ビットゲットはさらに、ピアツーピアの「招待&収入獲得 (Invite & Earn)」タレントスカウト (Talent Scout) 機能を導入し、アフィリエイトが新進クリエイターを発掘・オンボーディングすることでそのビジネスを拡大できる新たな手段を提供する。

ここでのメッセージは、「割引なし、ブーストのみ」というシンプルなものである。 一過性の興奮ではなく、真の収益エンジンを求めるクリエイターのために構築された1ヵ月間。

ブースト月間、現在実施中。 関心のある応募者は、こちらでプログラムの詳細を確認し、直接申し込むことができる。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号通貨トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。 同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。 このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、UNICEF (ユニセフ) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

