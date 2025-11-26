Bitget, ‘어필리에이트 부스트 먼스’ (Affiliates Boost Month)개시… 신속 승인 및 최대 5,000 USDT 보상 제공

빅토리아 세이셸, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 유니버설 거래소(UEX) 기관인 Bitget이 KOL, 커뮤니티 빌더, Web3 스토리텔러들이 자신의 영향력을 실제 수익으로 전환할 수 있도록 설계된 창작자 중심의 수익 시즌 ‘어필리에이트 부스트 월(Affiliates Boost Month)’을 시작한다고 밝혔다. Bitget은 블랙프라이데이 할인 대신, 실제 크리에이터 경제의 작동 방식에 더 맞춘 “No Discount, Only Boost(할인은 없다, 오직 부스트만 있다)”라는 슬로건을 내세운 새로운 방식을 도입했다.

어필리에이트 부스트 월은 24시간 승인, 명확한 진행 상황 추적, 기존의 경쟁력 있는 수익 구조 위에 추가 보너스를 더한 간소화된 참여 경험을 제공한다. 이를 통해 크리에이터들은 장기 커미션 획득까지의 여정을 단축하고, 기간 한정 리워드를 열며, 1인당 최대 5,000 USDT까지 벌 수 있어 Web3 존재감을 키우고자 하는 이들에게 올해 가장 보상 높은 달이 될 전망이다.

Bitget은 프로그램 접근성을 높이기 위해 진입 기준을 완화하되, 경쟁력을 유지하는 구조를 마련했다. 크리에이터는 SNS 팔로워 100명 이상 보유, 500명 이상 규모의 커뮤니티 그룹 운영, 5개 이상의 암호화폐 커뮤니티에서 활동 중 등 세 가지 조건 중 하나만 충족하면 Bitget 어필리에이트 프로그램에 참여할 수 있다. 조건을 충족한 순간 구조화된 수익 모델과 장기적 성장 기회가 열리게 된다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “Bitget은 늘 창작자들이 일시적인 할인 이상의 것을 받아야 한다고 믿어왔다. 그들이 받아야 할 것은 꾸준함, 통찰력, 그리고 진정한 커뮤니티 영향력을 보상하는 시스템이다.”라고 밝혔다. 이어 “어필리에이트 부스트 월은 바로 그 철학을 반영하는 것이다. 우리는 재능 있는 크리에이터들이 시즌성 이벤트가 아니라 지속 가능한 성장을 구축할 수 있도록 도구, 투명성, 그리고 수익 창출 역량을 제공하고 있다. Bitget 어필리에이트 프로그램은 어필리에이트 포털, 투명한 커미션 구조, 방대한 튜토리얼과 교육 리소스까지 업계 최고 수준의 지원 생태계를 갖추고 있으며, 모든 크리에이터가 자신 있게 성장할 수 있도록 돕게 된다.”고 설명했다.

캠페인 기간 동안 참가자들은 마일스톤 보너스, BGB 및 USDT 보상 이벤트, 굿즈 제공, 그리고 콘텐츠를 더 빠르게 전환 성과로 연결하는 간소화된 마스터리 트랙에 접근할 수 있다. 또한 Bitget은 피어 투 피어 방식의 ‘초대하고 벌기(Invite & Earn)’ 인재 발굴 기능을 도입해, 어필리에이트가 유망한 신규 크리에이터를 발굴하고 온보딩하며 자신의 비즈니스를 확장할 수 있는 새로운 기회를 제공한다.

메시지는 단순하다: No Discount, Only Boost. 과장 (하이프)이 아니라 ‘진짜 수익 엔진’을 원하는 크리에이터들을 위한 한 달을 만들어 보자는 것이다.

어필리에이트 부스트 월은 현재 진행 중이다. 자세한 프로그램 정보 확인 및 신청은 여기에서 가능하다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

