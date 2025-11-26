Bitget 启动“联盟伙伴激励月”活动，提供快速审核通道及高达 5,000 USDT 奖励

塞舌尔维多利亚, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的全景交易所 (UEX) Bitget 正式启动“联盟伙伴激励月” (Affiliates Boost Month) 活动。这是一个以创作者为核心的收益提升季，旨在帮助意见领袖、社区建设者及 Web3 内容创作者将自身影响力转化为切实可量化的收入。 与“黑色星期五”的传统促销折扣不同，Bitget 推出了更契合创作者经济运作模式的活动，打出“无折扣，只激励” (No Discount, Only Boost) 的宣传口号。

Bitget“联盟伙伴激励月”为创作者提供简化的准入体验——24 小时快速审核、清晰的进度追踪，且在平台已具备竞争力的基础佣金之上，额外叠加多重奖励。 创作者可快速开启长期佣金收益通道，解锁限时奖励，单人最高可获 5,000 USDT 奖励。对于希望扩大自身 Web3 影响力的创作者而言，本月堪称全年收益最丰厚的黄金时期。

同时，Bitget 已降低该联盟计划的准入门槛，让更多创作者能够参与其中，同时仍保持极具竞争力的激励标准。 创作者只需满足以下三个条件之一即可获得参与资格：拥有至少 100 位粉丝的社交媒体创作者；管理 500 人以上群组的社群主；或是在五个及以上加密货币社区中保持活跃的用户。 满足任一条件即可加入 Bitget 联盟伙伴计划，解锁结构化收益模式与长期成长路径。

“在 Bitget，我们始终坚信，创作者值得拥有的不应只是短期折扣，而是一套认可持续性付出、专业洞见与真实社区影响力的激励体系，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “ ‘联盟伙伴激励月’的推出，正是这一理念的切实体现。 我们正为有才之士提供工具、透明机制与创收能力，助力他们打造可持续性的事业，而非局限于季节性的短期收益。 Bitget 联盟伙伴计划为创作者搭建了行业内最完善的支持生态之一——从联盟门户网站、透明化佣金体系，到海量教程与教育资源，全方位助力每位创作者稳步成长、自信前行。”

活动期间，参与者可解锁里程碑奖励、BGB 与 USDT 限时奖励、品牌周边福利，同时通过一套简化的进阶体系，大幅提升内容转化效率。 此外，Bitget 新增“邀请赚佣”(Invite & Earn) 点对点人才挖掘功能——联盟伙伴可通过发掘并吸纳潜力创作者入驻，解锁业务增长新路径。

本次活动的核心理念：无折扣，只激励。 本次活动专为不只追逐声量、渴望拥有真正创收引擎的创作者打造。

激励月活动现已正式启动。 有意申请者可在此处查看计划详情或直接申请。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8,000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

