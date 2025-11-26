Bitget 推出「聯盟夥伴推動月」，提供快速審批及高達 5,000 USDT 獎勵

塞舌爾維多利亞, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖全景交易所（Universal Exchange，UEX）Bitget 正式啟動聯盟夥伴推動月 (Affiliates Boost Month)，透過以創作者為本的收益季度，協助 KOL、社群建設者及 Web3 內容創作者將影響力轉化為可衡量的真實收入。 與黑色星期五折扣的不同之處，在於 Bitget 推出更符合創作者經濟實際運作模式的方案，標語為「不談折扣，只論推動」(No Discount, Only Boost)。

Bitget 聯盟夥伴推動月帶來簡化入門體驗，包括 24 小時審批、清晰進度追蹤，以及在 Bitget 本就充滿競爭力的報酬之上疊加獎金。 創作者可快速獲取長期佣金、解鎖限時獎勵，每人可賺高達 5,000 USDT。對於任何希望擴大 Web3 影響力的人士而言，這將是全年回報最豐厚的一個月。

另外，Bitget 亦降低參與門檻，讓計劃更易參加，同時堅守具競爭力的標準。 創作者可透過以下三種方式之一獲取參與資格：身為社交媒體創作者擁有至少 100 位關注者、管理一個 500 人或以上的社交群組，或活躍參與五個或以上加密貨幣社群。 只要滿足任何一項條件，即可加入 Bitget 聯盟夥伴計劃，開創結構化收益及長期增長的大門。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「Bitget 一直深信創作者應獲得比短期折扣更豐碩的回報，他們值得獲享一個獎勵持續貢獻、真知灼見及真實社群影響力的系統。聯盟夥伴推動月正正體現這點。 我們為優秀人才帶來工具、透明機制及盈利能力，協助建立可持續發展而非季節性的事業發展。 Bitget 聯盟夥伴為創作者提供行內數一數二的強大支援生態系統，從聯盟夥伴入口網站及透明佣金制度以至廣泛教學和教育資源，旨在推動每位創作者滿懷信心地積極成長。」

活動期間，參與者可獲享里程碑獎金、BGB 及 USDT 即時獎勵、周邊商品投放，以及將內容快速轉化為成交的流暢精進之路。 另外，Bitget 推出點對點「邀請即賺」(Invite & Earn) 星探功能，讓聯盟夥伴透過發掘並引薦新進創作者，以煥新方式拓展業務。

傳達的訊息簡單有力：不談折扣，只論推動。 這個專為創作者精心打造的月份，不只追求熱潮，更要引發真實收益。

推動月現已強勢展開。 如有興趣申請，可探索計劃詳情，或在此直接申請。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中， 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

