Harfang annonce des découvertes polymétalliques et jusqu'à 6,84% Cu (échantillon choisi) à Menarik Est, au Québec

MONTRÉAL, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (TSX-V : HAR) (« Harfang » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats du programme d’exploration estival réalisé sur son projet Menarik Est (le « Projet »), détenu à 100 %, situé dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (voir Figure 1). La Société y a découvert de nouveaux indices polymétalliques confirmant la présence d’un vaste domaine minéralisé en minéraux critiques et stratégiques (« MCS ») associé au Complexe Igné de Menarik (le « CIM »).

FAITS SAILLANTS

Les faits saillants de l'exploration comprennent : 8,57 % CuEq (6,84 % Cu, 0,99 g/t Au), 3,39 % CuEq (2,24 % Cu, 0,57 g/t Au) et 1,53 % CuEq (0,73 % Cu, 0,44 % Ni, 0,17 g/t Au) dans des échantillons choisis, ainsi que la découverte d’indices de cuivre et de nickel qui renforcent le potentiel d’une large empreinte minéralisée à Menarik Est.

La société a défini deux domaines fortement prospectifs : le domaine ouest, qui présente un potentiel en cuivre-nickel, et le domaine central, caractérisé par des concentrations élevées en nickel, en éléments du groupe platine (EGP) et en chrome.

Système magmatique analogue au “Ring of Fire” en Ontario, les deux environnements présentent des similarités en termes de géologie (complexe igné ultramafique en association spatiale avec une séquence volcano-sédimentaire bordé d’intrusions felsiques), de style de minéralisation polymétallique à Cu-Ni, et Cr-EGP, et d’âge à environ 2,7 milliards d'années.





Rick Breger, président et chef de la direction de Harfang, a déclaré : « Menarik Est s’impose rapidement comme un actif majeur dans notre portefeuille de projets et comme une opportunité particulièrement prometteuse au sein d’un secteur émergeant des minéraux critiques et stratégiques dans la région de la Baie-James. L’envergure du complexe intrusif, la continuité observée au sein des horizons riches en chromite, et les comparaisons solides avec les systèmes de calibre mondial tels que le “Ring of Fire” en Ontario nous conforte dans la conviction que ce projet possède les ingrédients géologiques nécessaires au développement d’un système majeur. Les résultats de notre programme de prospection estival, notamment 8,57 % CuEq, 3,39 % CuEq et 1,53 % CuEq en témoignent clairement. Le momentum généré par ce projet est important, et nous sommes déterminés à accélérer son avancement alors que nous raffinons et priorisons les cibles pour les prochaines phases de travaux. »

« Sur le plan géologique, ce qui rend Menarik Est particulièrement attrayant est sa ressemblance avec les grandes découvertes du “Ring of Fire”. Les horizons riches en chrome et EGP présentent des similitudes avec les zones Black Thor et Blackbird, tandis que les secteurs nickel-cuivre identifiés partagent plusieurs caractéristiques importantes avec le dépôt d’Eagle’s Nest. En termes simples, nous observons des contextes minéralisés analogues à ceux ayant mené à l’une des plus importantes découvertes de minéraux critiques au Canada au cours des deux dernières décennies. Ces parallèles, combinés aux solides résultats de notre programme estival, suggèrent que Menarik Est pourrait livrer à la fois des découvertes en chromite-EGP et en nickel-cuivre au sein d’un même vaste système intrusif. Il s’agit d’une opportunité rare et hautement attrayante pour un projet à ce stade d’exploration. »

Aperçu du programme estival

La Société a mené un programme d’exploration estivale visant deux objectifs principaux : vérifier, d’une part, les résultats historiques démontrant une minéralisation en cuivre et en nickel, et, d’autre part, évaluer de nouvelles cibles prioritaires en MCS.

Le programme d’été a confirmé avec succès la présence de minéralisation en cuivre, nickel, EGP et chrome, tant à l’intérieur qu’en périphérie du CIM. En outre, Harfang a mis en évidence de nouveaux indices en cuivre et en nickel définissant des extensions de systèmes déjà connus et qui sont étroitement associés à des contacts ultramafiques ainsi qu’à des structures de cisaillement (voir Figures 2 et 3). Ces résultats renforcent davantage l’envergure de l’empreinte minéralisée à Menarik Est.

Parallèlement aux travaux de compilation historique, les activités d’exploration réalisées par Harfang en 2024 et 2025 ont permis de définir deux domaines polymétalliques couvrant ensemble une superficie approximative de 4 km² : le « Domaine Ouest », situé à l’ouest du CIM et démontrant un fort potentiel en cuivre et en nickel, ainsi que le « Domaine Central », situé au cœur du CIM et caractérisé par un enrichissement marqué en nickel, EGP et chrome. Au sein du Domaine Ouest, les résultats d’analyse ont notamment mis en évidence des teneurs atteignant 8,57 % CuEq et 3,39 % CuEq, tandis que dans le Domaine Central, les résultats ont retourné des valeurs allant jusqu’à 0,91 % NiEq et 0,74 % NiEq (voir Tableau 1).

Le secteur du projet renferme également une ressource historique de 1,0 Mt à 0,38 % Ni et 0,15 % Cu, ainsi que 6,19 Mt à 7,69 % Cr₂O₃ avec 398 ppb Pd et 105 ppb Pt (voir la section « Divulgation de la ressource historique » ci-dessous). Ces données mettent en évidence la présence d’un système minéralisé à potentiel d’expansion important et soutiennent la vision de la Société selon laquelle Menarik Est représente une occasion de taille dans le secteur des MCS.

Le Domaine Ouest

Le Domaine Ouest couvre une superficie de 1,5 x 1,0 km et est caractérisé par une unité volcano-sédimentaire dominante, bordée d’intrusions ultramafiques le long d’un corridor orienté est-sud-est. La distribution de la minéralisation polymétallique est contrôlée par des ramifications d’intrusions ultramafiques et mafiques, ainsi que par des zones de déformation et des failles orientées est-sud-est. Ces structures affectent également les roches sédimentaires ainsi que les roches volcaniques intermédiaires à mafiques. L’orientation des structures de déformation coïncide avec celle de la faille du Lac Menarik.

Au sein des roches ultramafiques, généralement serpentinisées et altérées en talc, la minéralisation est typiquement à Cu-Ni, avec des échantillons choisis retournant 6,84 % Cu et 0,99 g/t Au (8,57 % CuEq), 2,24 % Cu et 0,57 g/t Au (3,39 % CuEq), ainsi que 0,73 % Cu, 0,44 % Ni et 0,17 g/t Au (1,53 % CuEq). Dans les roches sédimentaires et volcaniques, les teneurs atteignent jusqu’à 1,43 % Zn et 64,5 g/t Ag, accompagnées d’anomalies en cuivre et en nickel.

Les sulfures, principalement de la chalcopyrite, de la pyrrhotite et de la pyrite disséminées, se présentent en amas au sein des intrusions ultramafiques ou près des contacts dans les roches hôtes volcano-sédimentaires. La minéralisation est également associée à des veines de quartz logées dans des zones de cisaillement recoupant des quartzites et volcaniques fracturés et altérés en séricite.

Le Domaine Central

Le Domaine Central couvre une superficie de 2,5 x 1,0 km et est situé au cœur du CIM. Les travaux historiques et ceux de la Société ont démontré la présence de minéralisation en chrome et EGP, en plus d’identifier un potentiel pour le nickel. Des échantillons en surface prélevés dans des péridotites serpentinisées, et contenant de la pyrrhotite et de la pentlandite, ont retourné des valeurs de 0,18 % Ni, 0,49 g/t Pd et 0,12 g/t Pt (0,37 % NiEq), ainsi que 0,20 % Ni, et 0,15 % Ni.

De plus, des échantillons choisis prélevés en 2024 ont retourné des teneurs de 11,20 % Cu, 0,25 % Ni et 0,12 g/t Au (11,67 % CuEq), 2,11 % Cu et 2,12 g/t Au (4,63 % CuEq), ainsi que 1,72 % Cu, 0,24 % Ni et 0,14 g/t Au (2,22 % CuEq), dans des péridotites serpentinisées, contenant de la pyrite, de la pentlandite et de la chalcopyrite disséminées (voir le communiqué du 17 octobre 2024). Les fortes teneurs en cuivre dans le Domaine Central coïncident avec des zones de cisaillement et, comme dans le Domaine Ouest, semblent former un réseau associé à la faille du Lac Menarik.

Tableau 1. Résultats d’échantillons choisis provenant des programmes d’exploration estivaux 2024 et 2025 à Menarik Est.





Les coordonnées sont présentées en NAD83 UTM Zone 18. Les valeurs de CuEq et NiEq sont calculées en utilisant un taux de récupération de 100 % et les prix des métaux et teneurs de coupure suivants: 4,9 US$/lb Cu et 500 ppm, 6,7 US$/lb Ni et 1 000 ppm, 4 000 US$/oz Au et 0,10 g/t, 43,82 US$/oz Ag et 15 g/t, 1 500 US$/oz Pt et 0,10 g/t, 1 400 US$/oz Pd et 0,10 g/t. Le lecteur est avisé que les échantillons choisis sont par nature sélectifs et ne reflètent pas nécessairement la teneur globale de la minéralisation sous-jacente.

À propos de Menarik Est

Le projet Menarik Est couvre une superficie d’environ 4 200 hectares et comprend 82 droits d’exploration exclusifs (DEE). Le Projet est accessible par l’ouest via l’autoroute Billy-Diamond au kilomètre 553, et par le sud via la route Transtaïga, à environ 11 km à l’est de l’intersection.

La géologie du Projet est dominée par un système ultramafique kilométrique, le complexe igné de Menarik, reconnu pour sa minéralisation en minéraux critiques et stratégiques, notamment en chrome, EGP, nickel, ainsi que pour sa minéralisation en cuivre et en or dans les zones de déformation. Le complexe coupe une séquence volcano-sédimentaire plissée ainsi qu’une large intrusion felsique. Le Projet renferme une ressource historique de 1,0 Mt à 0,38 % Ni et 0,15 % Cu, ainsi que 6,2 Mt à 7,69 % Cr₂O₃ avec 398 ppb Pd et 105 ppb Pt (voir la section « Divulgation de la ressource historique » ci-dessous). Sur les périphéries est et ouest du complexe, une minéralisation aurifère est également présente au sein de dykes mafiques aux contacts cisaillés coupant les unités hôtes tonalitiques.

Protocoles d'échantillonnage et contrôle de qualité

Chaque échantillon de roche collecté sur le terrain a été identifié et envoyé à ActLabs (Val-d’Or, Québec) pour être analysé pour l’or et un ensemble d'autres éléments chimiques. Ces échantillons ont été préparés en utilisant la méthode RX1 et analysés par ICP-OES & ICP-MS (UT-6M) pour 49 éléments, et par pyroanalyse sur des fractions de 30 grammes avec fini par ICP-OES pour l’or, le platine et palladium, suivant une digestion par 4 acides. Une procédure stricte de contrôle de la qualité (QA/QC) a été mise en place, avec du matériel de référence certifié (CRM) et échantillons blancs insérés dans la chaîne d'échantillonnage.

Divulgation de la ressource historique

L’estimation de la ressource historique mentionnée aux présentes est tirée du « Rapport technique » préparé par Yvan Bussières, ing., pour Ressources Minières Pro-Or inc., en date du 30 septembre 2008 et disponible sur SIGÉOM. Cette estimation est considérée de nature historique, puisqu’elle a été réalisée avant la mise en œuvre des normes actuelles de déclaration NI 43-101. Une personne qualifiée n’a pas effectué les travaux suffisants pour classer cette estimation historique en tant que ressource minérale actuelle, et la Société ne traite pas cette estimation comme une ressource minérale actuelle. Par conséquent, cette estimation historique ne doit pas être considérée comme fiable. Des travaux additionnels de confirmation, incluant du forage et une vérification géologique, seraient nécessaires pour mettre à niveau l’estimation afin qu’elle soit conforme aux exigences du règlement NI 43-101.

Personne qualifiée

Sacha Marier Boston, géo., géologue sénior de Harfang, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers, a préparé et approuvé l’information technique contenue dans le présent communiqué.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang est une société d’exploration minière axée sur la découverte de gisements à fort potentiel au Québec et en Ontario. La Société mise sur une approche géoscientifique rigoureuse, une gestion disciplinée du capital et une philosophie axée sur les partenariats afin de maximiser le potentiel de découverte. Harfang est dirigée par une équipe de professionnels passionnés de l’industrie, dotés d’expériences variées et d’un solide historique de réussite. En novembre 2024, Harfang a complété l’acquisition de NewOrigin Gold Corp., consolidant ainsi des actifs aurifères de grande qualité, incluant des propriétés situées dans les régions de Pickle Lake et de l’Abitibi. Harfang s’engage à maintenir des pratiques d’exploration durables, à collaborer étroitement avec les parties prenantes locales et à accorder la priorité à la protection de l’environnement.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Rick Breger, P.Geo. M.B.A.

Président et chef de la direction

E: rbreger@harfangexploration.com

T: 514.940.0670

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.

Figure 1. Carte de localisation des projets de Harfang dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, Québec, mettant en évidence le projet Menarik Est.





Figure 2. Faits saillants de l’exploration à Menarik Est, illustrant les Domaines Ouest et Central.





* Voir la section Divulgation de la ressource historique plus haut.

Figure 3. Résultats sélectionnés des programmes d’exploration 2024 et 2025 à Menarik Est.





Figure 4. Échantillons de roche provenant du programme d’exploration estival 2025 à Menarik Est.





