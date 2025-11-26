Debitormassens sammensætning for konverterbare obligationsserier, Realkredit Danmark A/S

26. november 2025

Selskabsmeddelelse nummer 96/2025

Debitormassens sammensætning for konverterbare obligationsserier, Realkredit Danmark A/S


I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om debitormassens sammensætning vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. fredag den 21. november 2025. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil.

Oplysningerne vil desuden kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk.

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaq Copenhagen A/S’s hjemmeside.


Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.

