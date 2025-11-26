RAPPEL — Rogers Sugar Inc. : Appel conférence – Résultats du 4ème trimestre 2025

MONTRÉAL, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (RSI) tiendra une téléconférence pour discuter des résultats de son quatrième trimestre 2025 jeudi le 27 novembre 2025 à 8h00 (heure de l’est).

L’appel sera présidé par M. Michael Walton, Chef de la direction et M. Jean-Sébastien Couillard, Chef de la direction financière.

Si vous désirez participer, veuillez composer le 1-800-717-1738. Un enregistrement de la téléconférence sera accessible peu de temps après, en composant le 1-888-660-6264, code d’accès 65224#. Cet enregistrement sera disponible jusqu’au 27 décembre 2025.

La discussion ainsi qu’une présentation seront accessibles en ligne à l’adresse suivante :

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4D58023B-04EE-4239-8C86-F288BF355124&LangLocaleID=1033

Pour plus d’informations: