Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on päättänyt lisäosingonjaosta tilikaudelta 2024 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella

Keskisuomalainen Oyj, muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot, pörssitiedote, 26.11.2025 klo 16.00
Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on 26.11.2025 päättänyt yhtiön tilikautta 2024 koskevasta lisäosingonjaosta, enintään 0,20 euroa osaketta kohden sekä lisäosingon täsmäytys- ja maksupäivästä yhtiökokouksen 25.4.2025 antaman valtuutuksen perusteella. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on yhteensä 10 957 781 kappaletta. Hallitus on 26.11.2025 päättänyt, että tilikaudelta 2024 maksetaan lisäosinkoa 0,20 euroa osaketta kohden, yhteensä 2 191 556,20 euroa. Lisäosinko, suuruudeltaan 0,20 euroa osaketta kohden, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on lisäosingon täsmäytyspäivänä 28.11.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäosingon maksupäivä on 5.12.2025. Lisäosingonjaosta tilikaudelta 2024 päätettäessä hallitus arvioi yhtiön taloudellisen tilanteen olevan vakaa.
Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouksen 25.4.2025 päätöksen mukaisesti 7.5.2025 osinkoa tilikaudelta 2024 maksettiin 0,35 euroa osaketta kohden, yhteensä 3 835 223,35 euroa. Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella hallituksen 26.11.2025 päättämän lisäosingonjaon, suuruudeltaan 0,20 euroa osaketta kohden, jälkeen yhtiön tilikaudelta 2024 maksamat osingot ovat 0,55 euroa osaketta kohden, yhteensä 6 026 779,55 euroa. Osingonmaksu tilikaudelta 2024 on yhtiön voitonjakoperiaatteiden mukainen.
Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33
Keskisuomalainen Oyj
Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja