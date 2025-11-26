2025 m. 9 mėnesių AB „Kauno energija“ ūkinės veiklos rezultatai

AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) (įm. kodas 235014830) valdyba įvertino Bendrovės 2025 m. 9 mėnesių ūkinės veiklos rezultatus ir finansinę padėtį 2025 m. rugsėjo 30 dienai ir pritarė AB „Kauno energija“ konsoliduotiesiems ir Bendrovės 2025 m. 9 mėnesių neaudituotiems ūkinės veiklos rezultatams.
Bendrovės 2025 m. 9 mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus yra pelnas – 9 749 tūkst. Eur (2024 m. 9 mėnesių rezultatas – pelnas 954 tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 64 393 tūkst. Eur (2024 m. 9 mėnesių – 52 961 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos patronuojama bendrovė UAB „GO Energy LT“ (įm. kodas 303042623) pelnas – 9 775 tūkst. Eur (2024 m. 9 mėnesių rezultatas – 741 tūkst. EUR pelnas), pardavimų pajamos – 64 732 tūkst. Eur (2024 m. 9 mėnesių – 53 329 tūkst. EUR).
2025 m. 9 mėnesių EBITDA Bendrovės – 16 766 tūkst. Eur (2024 m. 9 mėnesių – 8 048 tūkst. EUR), Grupės – 16 788 tūkst. Eur (2024 m. 9 mėnesių – 8 078 tūkst. EUR).
Pateikiame 2025 metų 9 mėnesių tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.
Finansų direktorius Virgilijus Motiejūnas, tel. +370 687 89362
