Valg til Equinors styre

Bedriftsforsamlingen i Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) har i møte 26. november 2025 valgt Jarle Roth som nytt medlem av styret i Equinor ASA.

Jarle Roth er valgt som nytt medlem til styret i Equinor ASA med virkning fra 1. desember 2025 og frem til det neste ordinære valget av aksjonærrepresentanter til styret i juni 2026.

Kontaktpersoner:

Nils Morten Huseby, leder av valgkomiteen

Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor,

Sissel Rinde, +47 412 60 584.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.