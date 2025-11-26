Valg til Equinors styre

Bedriftsforsamlingen i Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) har i møte 26. november 2025 valgt Jarle Roth som nytt medlem av styret i Equinor ASA.
Jarle Roth er valgt som nytt medlem til styret i Equinor ASA med virkning fra 1. desember 2025 og frem til det neste ordinære valget av aksjonærrepresentanter til styret i juni 2026.
Kontaktpersoner:
- Nils Morten Huseby, leder av valgkomiteen
- Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor,
Sissel Rinde, +47 412 60 584.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.