Kitron ASA: Ny aksjekapital registrert

(2025-11-26) Det vises til børsmelding fra Kitron ASA ("Selskapet") 25. november 2025 vedrørende tildeling av 17 000 000 nye ordinære aksjer i Selskapet til en tegningskurs på NOK 57,25 per aksje, i den rettede emisjonen (den "Rettede Emisjonen").

Kapitalforhøyelsen i forbindelse med den Rettede Emisjonen har i dag blitt registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye registrerte aksjekapital etter registreringen er NOK 21 640 285,90 fordelt på 216 402 859 aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Hver aksje gir én stemme på Selskapets generalforsamling.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 400 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

