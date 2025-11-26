Mise à disposition du rapport semestriel au 30 septembre 2025

MISE A DISPOSITION DU

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 SEPTEMBRE 2025

Saint-Mandé, France – 26 novembre 2025 - La société annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 septembre 2025. Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse https://www.ubisoft.com/en-us/company/about-us/investors (Espace Investisseurs) dans la rubrique Information réglementée.

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur d’univers reconnu, dont la mission est d’enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de divertissement originales et inoubliables. Portées par des équipes réparties dans le monde entier, ses productions couvrent un large éventail de jeux emblématiques, parmi lesquels Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, Les Lapins Crétins®, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Avec Ubisoft Connect, les joueurs bénéficient d’un écosystème de services leur permettant d’enrichir leur expérience, de débloquer des récompenses et de rester connectés, quelle que soit la plateforme utilisée. Grâce à l’abonnement Ubisoft+, ils peuvent accéder dès leur sortie aux nouveautés, aux éditions premium et aux contenus additionnels, que ce soit sur PC, consoles ou via le cloud. Sur l’exercice fiscal 2024-2025, Ubisoft a réalisé un chiffre d’affaires net de 1,85 milliard d’euros. Pour en savoir plus: www.ubisoftgroup.com.

