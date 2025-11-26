Solides performances immobilières et financières & dividende en hausse pour la 11ème année consécutive

Résultats annuels 2024/2025
SOLIDES PERFORMANCES IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES
& DIVIDENDE EN HAUSSE POUR LA 11EME ANNÉE CONSÉCUTIVE
|TAUX D’OCCUPATION EPRA
|97,2%
|RENDEMENT BRUT DU PORTEFEUILLE
|6,96%
|COÛT MOYEN DE FINANCEMENT
|2,15%
|RATIO DE COUVERTURE DE TAUX D’INTÉRÊT
|96,6%
|RENDEMENT BRUT DU DIVIDENDE
|8,7%
Résultats opérationnels
- Revenus locatifs : 53,9 millions EUR, en progression de 1,0% par rapport à 53,3 millions EUR au 30/09/2024
- Résultat EPRA : 36,7 millions EUR, en hausse de 1,4% par rapport à 36,2 millions EUR au 30/09/2024
- Résultat EPRA (par action) : 5,56 EUR (vs 5,49 EUR au 30/09/2024)
- Résultat net : 35,6 millions EUR (vs 25,5 millions EUR au 30/09/2024)
Informations bilantaires
- Juste valeur du portefeuille : 746,5 millions EUR (vs 748,6 millions EUR au 30/09/2024)
- Ratio d’endettement EPRA (EPRA LTV) : 40,7%, en baisse par rapport à 42,1% au 30/09/2024
- Valeur intrinsèque par action (EPRA NTA) : 67,14 EUR (vs 65,80 EUR au 30/09/2024)
DIVIDENDE : Hausse du dividende pour la 11ème année consécutive : Proposition de distribution d’un dividende brut de 4,45 EUR par action, en hausse de 3,5% par rapport à 4,30 EUR par action pour l’exercice précédent.
La rénovation des bureaux d’ASCENCIO primée par une reconnaissance internationale aux INT Interior Design Awards 2025 - Los Angeles.
