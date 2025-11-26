Jaarresultaten 2024/2025
STERKE VASTGOED- EN FINANCIËLE RESULTATEN & DIVIDENDVERHOGING VOOR HET 11E JAAR OP RIJ
EPRA BEZETTINGSGRAAD
|97,2%
|BRUTORENDEMENT VAN DE PORTEFEUILLE
|6,96%
|GEMIDDELDE KOST VAN DE SCHULDENLAST
|2,15%
|RENTEVOET AFDEKKINGSRATIO
|96,6%
|BRUTO DIVIDENDRENDEMENT
|8,7%
Operationeel resultaat
- Huurinkomsten : 53,9 miljoen EUR, een stijging van 1,0% ten opzichte van 53,3 miljoen EUR op 30/09/2024
- EPRA resultaat : 36,7 miljoen EUR, een stijging van 1,4% ten opzichte van 36,2 miljoen EUR op 30/09/2024
- EPRA resultaat (per aandeel): 5,56 EUR (vs 5,49 EUR op 30/09/2024)
- Nettoresultaat: 35,6 miljoen EUR (vs 25,5 miljoen EUR op 30/09/2024)
Balansinformatie
- Reële waarde van de portefeuille: 746,5 miljoen EUR (vs 748,6 miljoen EUR op 30/09/2024)
- EPRA-schuldratio (EPRA LTV): 40,7%, een daling ten opzichte van 42,1% op 30/09/2024
- Nettoactiefwaarde per aandeel (EPRA NTA): 67,14 EUR (vs 65,80 EUR op 30/09/2024)
DIVIDEND: Dividendverhoging voor het 11e achtereenvolgende jaar : Voorstel om een brutodividend uit te keren van 4,45 EUR per aandeel, een stijging van 3,5% ten opzichte van het dividend van 4,30 EUR per aandeel van vorig boekjaar.
De renovatie van de kantoren van ASCENCIO bekroond met internationale erkenning tijdens de INT Interior Design Awards 2025 – Los Angeles.
Bijlage