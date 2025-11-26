Jaarresultaten 2024/2025

STERKE VASTGOED- EN FINANCIËLE RESULTATEN & DIVIDENDVERHOGING VOOR HET 11E JAAR OP RIJ







EPRA BEZETTINGSGRAAD 97,2% BRUTORENDEMENT VAN DE PORTEFEUILLE 6,96% GEMIDDELDE KOST VAN DE SCHULDENLAST 2,15% RENTEVOET AFDEKKINGSRATIO 96,6% BRUTO DIVIDENDRENDEMENT 8,7%

Operationeel resultaat

Huurinkomsten : 53,9 miljoen EUR, een stijging van 1,0% ten opzichte van 53,3 miljoen EUR op 30/09/2024

53,9 miljoen EUR, een stijging van 1,0% ten opzichte van 53,3 miljoen EUR op 30/09/2024 EPRA resultaat : 36,7 miljoen EUR, een stijging van 1,4% ten opzichte van 36,2 miljoen EUR op 30/09/2024

36,7 miljoen EUR, een stijging van 1,4% ten opzichte van 36,2 miljoen EUR op 30/09/2024 EPRA resultaat (per aandeel) : 5,56 EUR (vs 5,49 EUR op 30/09/2024)

5,56 EUR (vs 5,49 EUR op 30/09/2024) Nettoresultaat : 35,6 miljoen EUR (vs 25,5 miljoen EUR op 30/09/2024)

Balansinformatie

Reële waarde van de portefeuille: 746,5 miljoen EUR (vs 748,6 miljoen EUR op 30/09/2024)

746,5 miljoen EUR (vs 748,6 miljoen EUR op 30/09/2024) EPRA-schuldratio (EPRA LTV): 40,7%, een daling ten opzichte van 42,1% op 30/09/2024

40,7%, een daling ten opzichte van 42,1% op 30/09/2024 Nettoactiefwaarde per aandeel (EPRA NTA): 67,14 EUR (vs 65,80 EUR op 30/09/2024)

DIVIDEND : Dividendverhoging voor het 11e achtereenvolgende jaar : Voorstel om een brutodividend uit te keren van 4,45 EUR per aandeel, een stijging van 3,5% ten opzichte van het dividend van 4,30 EUR per aandeel van vorig boekjaar.

De renovatie van de kantoren van ASCENCIO bekroond met internationale erkenning tijdens de INT Interior Design Awards 2025 – Los Angeles.





Bijlage