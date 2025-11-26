Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 10 000 $ en réponse à la crise humanitaire à Gaza

TORONTO, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait un don de 10 000 $ à Action contre la faim Canada pour soutenir ses efforts de secours dans la bande de Gaza.

Après plus de deux ans de violence et de déplacements, la quasi-totalité de la population a besoin d’une aide d’urgence pour survivre et la crise humanitaire reste catastrophique, seule une aide minimale étant autorisée chaque jour.

« La crise actuelle à Gaza nous oblige à agir pour sauver des vies et restaurer la dignité des collectivités, dans l’espoir que cela contribuera à jeter les bases d’un rétablissement à plus long terme », a déclaré Marty Warren, président du Fonds humanitaire et directeur national du Syndicat des Métallos.

Action contre la faim est l’une des rares ONG internationales activement présentes et exerçant leurs activités dans les territoires palestiniens occupés. Ce soutien contribuera au travail de ses équipes sur le terrain, alors qu’elles adaptent leur approche en fonction de l’évolution du contexte humanitaire, fournissant de la nourriture, de l’eau potable, des produits d’hygiène, un soutien nutritionnel et des soins de santé d’urgence aux personnes les plus vulnérables de Gaza, notamment les femmes, les enfants et les familles déplacées.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se concentre principalement sur des projets de développement et d’aide d’urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités canadiennes. Les Métallos contribuent au Fonds par l’entremise de clauses négociées dans leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au Fonds.

Personnes ressources pour les médias :

Marty Warren, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951

Guillaume Charbonneau, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5944, gcharbonneau@usw.ca

Denis St. Pierre, Communications, Syndicat des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca

