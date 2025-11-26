Síminn hf. – Birting viðauka við grunnlýsingu

 Síminn hf.

Síminn hf., kt. 460207-0880, Ármúla 25, 108 Reykjavík, hefur birt viðauka við grunnlýsingu, dags. 22. september 2025, í tengslum við útgáfuramma skuldaskjala. Viðaukinn, sem skoðast sem hluti af grunnlýsingunni, er dagsettur 26. nóvember 2025 og hefur verið staðfestur af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.

Viðaukinn er gefinn út á íslensku og birtur á vefsíðu Símans ásamt grunnlýsingunni, https://www.siminn.is/fjarfestar.

Fossar fjárfestingarbanki hf. hafði umsjón með því ferli að fá grunnlýsinguna staðfesta hjá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.

Nánari upplýsingar veita:
Hjörtur Þór Steindórsson, fjármálastjóri, hjortur.steindorsson@siminn.is 
Davíð B Scheving, forstöðumaður fjárstýringar, davidsch@siminn.is

Viðhengi


Attachments

Viðauki við grunnlýsingu Símans hf_nóv 2025_undirr

