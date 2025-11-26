Bavarian Nordic afholder informationsmøde for sine aktionærer den 11. december 2025 i København

KØBENHAVN, Danmark, 26. november 2025 – Bavarian Nordic A/S inviterer sine aktionærer til et møde og dialog med selskabets bestyrelse og ledelse, som vil give en status på forretningen samt en gennemgang af selskabets strategi.

Mødet finder sted på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V den 11. december 2025 fra kl. 09:00 til 10:30. Mødet afholdes på engelsk.

Enhver, der er registreret som aktionær i selskabets ejerbog, kan deltage. Aktionærer, der ønsker at deltage, skal tilmelde sig på forhånd via aktionærportalen på siden www.bavarian-nordic.com/shareholder senest den 9. december. Der er begrænset antal pladser. Disse tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmelding. Adgangskortet skal medbringes til mødet.

En optagelse af mødet vil blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com efter arrangementet.

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage, kan indsende spørgsmål, som ledelsen vil besvare under mødet, via e-mail til investor@bavarian-nordic.com senest den 9. december 2025.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Kontakt investorer:

Disa Tuominen, IR Manager, detu@bavarian-nordic.com

Kontakt presse:

Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

