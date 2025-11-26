Tangram Therapeutics soumet une demande d’essai clinique pour une étude de phase 1/2 du TGM-312, un nouveau candidat ARNi expérimental pour le traitement de la MASH

La société prévoit de lancer la première étude chez l’homme début 2026, les premières données étant attendues au second semestre 2026

La soumission de la demande d’essai clinique (CTA) marque l’avancée de la plateforme ARNi GalOmic de Tangram vers le développement clinique

LONDRES, 26 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (« Tangram »), une société qui s’engage à associer l’informatique et l’ARNi pour développer plus rapidement de meilleurs médicaments, a annoncé aujourd’hui avoir soumis une demande d’essai clinique (CTA) à l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) afin de lancer un essai clinique de phase 1/2 pour son programme phare TGM-312. Le TGM-312 est un ARNsi GalOmic expérimental conçu pour inhiber spécifiquement un nouveau gène dans les hépatocytes afin de traiter la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).

« La soumission de notre première CTA est une étape importante pour Tangram. Elle témoigne de la puissance de la combinaison de l’IA et de l’ARNi pour découvrir de nouveaux médicaments et de la passion de notre équipe », a commenté le PDG Ali Mortazavi. « Le TGM-312 a le potentiel d’offrir une option thérapeutique différenciée et conviviale pour les personnes atteintes de MASH, pour lesquelles il existe encore des besoins importants non satisfaits. Avec cette demande, nous sommes fiers de faire passer notre premier médicament GalOmic au stade clinique et de devenir une société au stade clinique. »

L’étude de phase 1/2 proposée évaluera le TGM-312 chez des volontaires adultes en bonne santé et des patients atteints de MASH, en évaluant la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du candidat. L’essai comprendra également des biopsies hépatiques, une imagerie exploratoire et des critères d’évaluation des biomarqueurs chez les patients atteints de MASH. Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, l’étude devrait débuter au début de l’année 2026 au Royaume-Uni, et les premières données sont attendues au second semestre 2026.

À propos du TGM-312

Le TGM-312 est un nouveau candidat thérapeutique à base de petits ARN interférents conjugués à GalNAc (ARNsi-GalNAc) développé par GalOmic, qui constitue un traitement sûr et efficace contre la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH). Le TGM-312 a le potentiel pour être administré par voie sous-cutanée selon un schéma posologique tous les trois mois. Dans les études précliniques menées sur le modèle murin Gubra-Amylin NASH induit par l’alimentation (GAN-DIO), hautement transposable, l’administration du TGM-312 a entraîné une réduction considérable du score d’activité de la NAFLD (NAS), une diminution de l’inflammation hépatique et un ralentissement de la progression de la fibrose, tant en monothérapie qu’en association avec des traitements approuvés et émergents contre la MASH.

À propos de Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics est une société de biotechnologie qui s’engage à associer l’informatique, l’ARNi et une réflexion non conventionnelle en vue de l’accélération du développement de médicaments toujours plus efficaces. Nous développons une gamme de médicaments ARNi GalOmic destinés à traiter un large éventail de maladies pour lesquelles les besoins non satisfaits sont importants.

Les médicaments innovants de Tangram sont rendus possibles grâce à GalOmic, notre plateforme de chimie ARNi exclusive conçue pour désactiver de manière sélective les gènes responsables de maladies dans les hépatocytes. La découverte est optimisée par LLibra OS, notre plateforme d’IA de nouvelle génération dotée d’une infrastructure agentique. La combinaison unique de ces plateformes constitue la base de notre approche « Relentless Medicine Discovery » (« Recherche médicale constante »). Nous œuvrons pour un développement plus rapide et plus intelligent de médicaments ARNi conçus pour révolutionner la vie des patients.

Pour en savoir plus, consultez le site www.tangramtx.com .

Contact médias

press@tangramtx.com