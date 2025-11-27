Hydros investordag 2025: Strategisk disiplin sikrer varig verdiskaping

Hydro fortsetter å gjennomføre på strategien som er lagt fram mot 2030 og leverer sterke resultater de siste tolv månedene til tross for usikre markeder. Evnen til å skape verdier fra mulighetene som oppstår i det grønne skiftet styrkes gjennom investeringer i ny kapasitet for aluminiumstråd, som bidrar til utviklingen av Europas elektriske infrastruktur. Dette støttes av investeringen i Illvatn pumpekraftverk, som øker produksjonen av fornybar kraft i Norge. Extrusions og Recycling starter opp sine nyinvesteringer og gjør fremskritt på driftsforbedringer, og posisjonerer seg for lønnsom, langsiktig vekst i møtet med det grønne skiftet og geopolitiske endringer. Dette vil være viktige temaer på Hydros investordag 2025.

Hovedbudskap

Hydro Extrusions foreslår å stenge fem fabrikker i Europa for å konsolidere virksomheten, forbedre kapasitetsutnyttelsen og redusere kostnadsbasen. Totale omstruktureringskostnader er estimert til 1,9 milliarder kroner, med årlige kostnadsforbedringer på 0,5 milliarder kroner.

Reduksjonen av antall administrative stillinger ligger foran skjema i 2025. Programmet ventes å gi en netto årlig besparelse på om lag 1 milliard kroner fra 2026.

Hydros forbedringsprogram er i rute mot målet om 6,5 milliarder kroner i forbedringer innen 2030. Det ventes forbedringer på 1,2 milliarder kroner i 2025, som overgår målet på 600 millioner kroner for året.

Mål for kapitalallokering for 2025 og 2026 er redusert til 13,5 milliarder kroner, ned fra 15 milliarder kroner. Den årlige fleksibiliteten på 1–2 milliarder kroner fjernes både på kort og mellomlang sikt. Det årlige investeringsmålet på 15 milliarder kroner på mellomlang sikt opprettholdes.

EBITDA-målet for 2030 for Extrusions er redusert fra 10–12 milliarder kroner til 8–10 milliarder kroner, på grunn av forsinket bedring av markedet og kortsiktig redusert kapitalallokering.

Resirkuleringsmålet for 2030 med nedre EBITDA-grense på 5 milliarder kroner er bekreftet, men det potensielle intervallet er redusert til 5–6 milliarder kroner som følge av redusert kapitalallokering.

Utdeling til aksjonærene i tråd med utbyttepolitikken og målene i kapitalstrukturen.

I 2023 lanserte Hydro sin strategi fram mot 2030 der selskapet skal være en pioner i det grønne skiftet for aluminium, drevet av fornybar energi. Denne strategiske retningen er fortsatt av avgjørende betydning for Hydro i et marked preget av økende usikkerhet og stadig mer komplekse driftsforhold.

– Hydro er i en god posisjon for å lykkes i et mer uforutsigbart landskap. Selv når de makroøkonomiske forholdene blir mindre forutsigbare, ser vi at aluminiums rolle i det grønne skiftet fortsetter å støtte vår strategiske retning. Med en integrert verdikjede og et bredt geografisk fotavtrykk, kan vi løse kortsiktige utfordringer, samtidig som vi jobber målrettet mot ambisjonen om å lede an i det grønne aluminiumskiftet ved hjelp av fornybar energi, sier Hydros konsernsjef Eivind Kallevik.

Hydro har besluttet å konsolidere ekstruderingsvirksomheten i Europa og foreslår å stenge fem av selskapets fabrikker for å optimalisere kapasiteten og styrke posisjonen i det europeiske markedet. De totale restruktureringskostnadene er estimert til 1,9 milliarder kroner og de samlede kostnadsbesparelsene vil være på i overkant av 0,5 milliarder kroner per år fra 2027.

På bakgrunn av økende usikkerhet i markedet har Hydro iverksatt tiltak for å bevare finansiell fleksibilitet og styrke den langsiktige konkurranseevnen. I juni 2025 lanserte selskapet et strategisk program for nedbemanning og kostnadsreduksjoner, med en reduksjon av om lag 750 administrative stillinger og kutt i reisekostnader og konsulenttjenester. Gjennomføringen av programmet ligger foran planen, og det forventes en netto årlig besparelse på 1 milliard kroner fra 2026.

I 2024 lanserte Hydro et nytt forbedringsprogram på 6,5 milliarder kroner, som skal gjøre selskapet mer robust og øke verdiskapingen fram mot 2030. Programmet er rettet mot forbedringer i anskaffelser, kommersielle resultater og effektivisering av drift. Gjennomføringen av programmet ligger foran skjema, med forventede forbedringer på 1,2 milliarder kroner i 2025, som overgår det tidligere målet for året på 600 millioner kroner. Resten av programmet er også i rute for å oppnå en samlet forbedring på 6,5 milliarder kroner innen 2030.

Hydros strategiske agenda er fortsatt førende for kapitalallokeringen, og kapitaldisiplin vil også være en sentral prioritering videre fram mot 2030. Både 2025 og 2026 har et mål for kapitalallokering på 13,5 milliarder kroner, ned fra det tidligere målet på 15 milliarder kroner, og den årlige fleksibiliteten på 1–2 milliarder kroner er fjernet. Samtidig bekrefter Hydros igjen sitt årlige investeringsmål på mellomlang sikt på 15 milliarder kroner i faste 2024-priser.

– Med utfordrende markeder og geopolitisk uro som bakteppe, er det å styrke Hydros robusthet vårt beste forsvar. Med fokus på ansattes sikkerhet, kontinuerlig forbedring og effektiv drift er vi godt rustet til å håndtere volatilitet på kort sikt, samtidig som vi posisjonerer selskapet for å ta de mulighetene som finnes innen aluminiumsløsninger med lavt karbonavtrykk, sier Kallevik.

Posisjonering for videre vekst i Recycling og Extrusions

Hydro fortsetter å styrke sin posisjon i Recycling, og bygger videre på den strategisk viktige rollen resirkulering av aluminium har for produksjon av lavkarbonaluminium. Til tross for kortsiktige utfordringer i resirkuleringsmarkedet med strammere tilgang på skrap og svakere etterspørsel nedstrøms, er de grunnleggende forholdene for Recycling fortsatt gode. Ved å utnytte Hydros kompetanse og ekspertise innen sourcing og bearbeiding av komplekst skrap, er denne delen av virksomheten godt posisjonert for lønnsom og bærekraftig vekst. Innen utgangen av 2025 vil Hydro komme opp i en kapasitet på 850 000 tonn brukt aluminiumskrap (PCS), som er en viktig milepæl på veien mot målet om en kapasitet i området 850 000 – 1 100 000 tonn i 2030, og et bevis på at Hydro gjør stadige framskritt mot sine dekarboniseringsmål.

Hydro har justert sitt inntektsmål for Recycling i 2030 fra 5–8 milliarder kroner til 5–6 milliarder kroner. Endringen gjenspeiler dagens markedsforhold og påvirkningen på kortsiktig kapitalallokering. Selskapets vekstambisjoner går langt utover å utvide resirkuleringskapasiteten for brukt skrap, støttet av solid drift. Aluminium Metal har allerede oppnådd en reduksjon i flytende metallkostnader på 5 USD per tonn i 2025, og både Aluminium Metal og Extrusions er i rute for å oppnå en reduksjon på 20–30 USD per tonn innen 2030. I tillegg er det realisert om lag 100 millioner kroner i synergier fra Alumetal i 2025, og det ventes full realisering av synergieffektene innen 2030.

Hydro Extrusions’ ambisjon for justert EBITDA i 2030 er justert ned til 8-10 milliarder kroner, i tråd med den oppdaterte kapitalallokeringen. Til tross for krevende markedsforhold, ser virksomheten fortsatt et potensial for økt inntjening.

Planlagte oppgraderinger og automatisering bidrar til økt produktivitet, sikkerhet og effektivitet, og gir også besparelser knyttet til bemanning innenfor strammere investeringsrammer. Strategiske investeringer i utskiftning av presser og kompetanse innen bearbeiding av kundeløsninger styrker konkurranseevnen ytterligere. Disse tiltakene ventes, sammen med et skjerpet kommersielt fokus, å bidra med 1,7-2,0 milliarder kroner i drifts- og kommersielle forbedringer innen 2030.

Framskritt innen fornybar kraftproduksjon

Hydro har i år tatt beslutning om selskapets største vannkraftinvestering på mer enn tjue år: pumpekraftverket Illvatn i Luster kommune. Pumpekraftverket til 2,5 milliarder kroner vil øke kapasiteten med 48 MW og gi ny årlig fornybar kraftproduksjon på 107 GWh til Hydros aluminiumproduksjon. Gjennom det norske skattesystemet for vannkraft reduseres nettoinvesteringen etter skatt til 1,2 milliarder kroner. Illvatn bidrar til Hydros strategi om å sikre langsiktig, konkurransedyktig fornybar energi for norsk aluminiumproduksjon, og støtter industriutvikling, lavkarbonvirksomhet og selskapets ambisjon om å produsere nullkarbonaluminium innen 2050.

Hydro styrket sin langsiktige kraftportefølje i løpet av året ved å inngå viktige avtaler om fornybar kraft, inkludert nye langsiktige kontrakter med Hafslund og NTE på til sammen om lag 4,16 TWh. Samtidig har Hydros joint venture-aluminiumsverk, Alouette, nådd en viktig milepæl gjennom intensjonsavtalen som er inngått med myndighetene i Québec og kraftselskapet Hydro-Québec som sikrer fornybar energi til verket for perioden 2030–2045.

I rute med avkarbonisering og teknologi

Hydro trapper opp arbeidet for å nå ambisjonen om netto null innen 2050. Målet er å dekarbonisere driften hele veien fra gruvedrift til ferdige produkter, og selskapet ventes nå å oppnå en reduksjon i CO2-avtrykk på 15 prosent innen utgangen av 2025, noe som overgår målet om 10 prosent.

Tre nye partnere, Belterra Agroflorestas, Mitsui & Co. og Mitsui Foundation, har sluttet seg til Corridor-prosjektet i Brasil i år, noe som har styrket prosjektets integrerte arbeid for klima, natur og samfunnsutvikling i regionen. Hydro er i rute for å halvere utslipp av stoffer som ikke er klimagasser innen 2030, og bidrar til større åpenhet gjennom tiltak som World Economic Forum’s Alliance for Clean Air.

Når det gjelder samfunnsarbeid fortsetter Hydro arbeidet med menneskerettigheter, lokal utvikling, utdannelse og ansvarlige forsyningskjeder. Selskapet støttet mer enn 300 lokale prosjekter i 2025, og arbeidet med å gi 500 000 mennesker utdanning og kompetanseutvikling innen 2030 fortsetter. Hydro har allerede nådd ut til 250 000 gjennom programmer som Território do Saber, som bidrar til økt kvalitet på utdanningen for barn og unge i Paragominas.

Fremgang på grønnere inntjening

Hydro gjør fortsatt store framskritt mot en potensiell økning på 2 milliarder kroner i grønnere inntjening innen 2030, og inntjeningen på grønnere produkter har økt med mer enn 50 prosent hittil i år per tredje kvartal. Den solide veksten kommer til tross for fortsatt svake markedsforhold i Europa og Nord-Amerika, og reflekterer Hydros økende kommersielle kapasitet og tett samarbeid med partnere.

Selskapet intensiverer arbeidet med å kommersialisere porteføljen med lavkarbon- og resirkulerte produkter gjennom strategiske samarbeid med framtidsrettede og ambisiøse kunder. En viktig milepæl dette året var den langsiktige salgsavtalen med NKT for opptil 274 000 tonn Hydro REDUXA, med antatt kontraktsverdi på 1 milliard euro. Samarbeid med selskaper som Mercedes-Benz og Siemens Mobility er ytterligere bevis på en økende etterspørsel etter mer bærekraftige materialer og er med på å styrke Hydros ledende posisjon innenfor lavkarbonløsninger gjennom hele verdikjeden.

Fokusert vekst og målrettet forbedringsarbeid

Hydros justerte EBITDA var 31 milliarder kroner fra fjerde kvartal 2024 til tredje kvartal 2025, sammenliknet med 22,4 milliarder kroner i 2024, der svakere resultater nedstrøms ble utliknet av sterkere resultater oppstrøms. Gode resultater og en effektiv kapitalstruktur bidrar til en justert avkastning på anvendt kapital (RoaCE) på 13,5 prosent over de siste fem årene, som er godt over målet på 10 prosent. Hydro har fortsatt som mål å sikre en stabil utdeling til aksjonærene, i tråd med utbyttepolitikken og målet i kapitalstrukturen. Utdelingen vil foreslås av styret i forbindelse med framleggingen av resultatene for fjerde kvartal i februar 2026, og er gjenstand for godkjenning på generalforsamlingen i mai 2026.

Hydro forventer at netto driftskapital vil holde seg på et stabilt nivå, beregnet til 30 milliarder kroner ved utgangen av 2025, og samme nivå i 2026.

Til tross for krevende markedsforhold fortsetter Hydro å levere solide resultater. Med utgangspunkt i en sterk forbedringskultur styrker selskapet lønnsomheten gjennom konjunktursyklusen med ytterligere kostnadsreduksjons­tiltak og strengere kapitalkontroll på kort sikt. Disse proaktive tiltakene vil sikre bærekraftig gjennomføring av strategien og legge et solid grunnlag for attraktiv aksjonæravkastning.





