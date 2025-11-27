Moody's kinnitas Coop Panga reitingu ja positiivse väljavaate

Reitinguagentuur Moody’s kinnitas Coop Panga reitinguhinnangu senisel tasemel positiivse väljavaatega. Pangahoiuste reiting jäi senisele tasemele Baa2, reitingu väljavaade on jätkuvalt positiivne.



Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul kinnitab krediidireitingu ja positiivse väljavaate kinnitamine senisel tasemel, et pank on jätkuvalt usaldusväärne, tugeva kasumlikkusega, hästi kapitaliseeritud ja kvaliteetse krediidiportfelliga pank. „Reitinguhinnangu ja positiivse väljavaate kinnitamine annab nii eraisikutele kui ka äridele täiendava kindlustunde tulla Coop Panga kliendiks ning hoida oma raha kodumaises finantsasutuses,“ sõnas Truu.



Moody’s Ratings’i poolt Coop Pank AS-ile kinnitatud reitingud:

Välis- ja kohalikus valuutas pika- ja lühiajaliste pangahoiuste reiting Baa2/Prime-2

Pika- ja lühiajaline vastaspoole riskihinnang Baa1(cr)/Prime-2(cr)

Pika- ja lühiajaline vastaspoole riski reiting Baa1/Prime-2

Baaskrediidihinnang (BCA) ba1

Kohandatud baaskrediidihinnang ba1

Väljavaade pikaajaliste pangahoiuste reitingule on positiivne.

Teade Moodys’e poolt koostatud aruande kohta on leitav: https://ratings.moodys.com/ratings-news

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 224 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee