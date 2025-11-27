„Artea“ bankas pakviestas steigti trečiąjį daugiabučių namų modernizavimo fondą

2025 m. lapkričio 25 d. „Artea“ bankas gavo Europos investicijų banko (EIB) kvietimą pradėti derybas dėl naujo, jau trečiojo, daugiabučių namų Lietuvoje modernizavimo fondo. Numatoma, kad fondas sieks iki 625 mln. eurų, kurių užteks atnaujinti apie 850 daugiabučių namų. „Artea“ banko paraiška steigti fondą buvo atrinkta EIB skelbtame kvietime finansų įstaigoms dėl finansavimo iš priemonės Kontroliuojančiojo fondo „Lietuva 2021 – 2027“.
Kontroliuojantysis fondas „Lietuva 2021 – 2027“, skirtas investicijoms į daugiabučių namų energijos efektyvumo priemones, buvo sukurtas Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo (SF) pagrindu EIB kartu su Lietuvos Finansų ir Aplinkos ministerijomis 2021–2027 m. programavimo laikotarpiui.
Planuojamo naujo, jau trečiojo, daugiabučių namų modernizavimo fondo tikslas – be Kontroliuojančiojo fondo „Lietuva 2021 – 2027“ 100 mln. eurų lėšų papildomai pritraukti apie 525 mln. eurų – tikimasi, kad prie fondo, kaip ir prie ankstesniųjų, prisidės vietinės ir tarptautinės finansų institucijos, pensijų fondai ir kiti investuotojai.
„Esame vieni labiausiai patyrusių daugiabučių modernizavimo finansavimo rinkos dalyvių, dalyvaujantys rinkoje nuo 2010 metų ir valdantys jau du sėkmingus daugiabučių namų modernizavimo fondus. Džiaugiamės šia galimybe toliau tęsti nelengvą, tačiau visuomenei labai svarbų renovacijos procesą, į kurį sudėsime visą savo patirtį ir žinias.
Didinti energinį efektyvumą, mažinti iškastinio kuro naudojimą ir taip padaryti daugiau valdant klimato kaitą ir jos padarinius – svarbu visai Lietuvai. Didžiuojamės galėdami ir toliau prie to prisidėti savo kompetencijomis ir realiais darbais“, – sako Vytautas Sinius, „Artea“ banko administracijos vadovas.
„Artea“ bankas nuo 2022 metų valdo 275 mln. eurų fondą „Artea Retrofit Fund 1“, kurio lėšomis šiuo metu jau yra finansuojama 394 daugiabučių namų renovacija, o nuo 2024 metų – 200 mln. eurų fondą „Artea Retrofit Fund 2“, kurio lėšomis finansuojamas 272 daugiabučių namų modernizavimas.
Per 9 šių metų mėnesius „Artea“ bankas iš savo lėšomis finansuotų paskolų daugiabučių namų renovacijai gavo 13,9 mln. eurų palūkanų pajamų, o administruojamų daugiabučių modernizavimo fondų paslaugų ir komisinės pajamos siekė 6,5 mln. eurų.
„Artea“ bankas, bendradarbiaudamas su EIB, Lietuvos daugiabučių namų modernizavimo finansavimo rinkoje dalyvauja jau 15 metų. Per šį laikotarpį bankas kartu su partneriais finansavo 3 140 daugiabučių namų renovaciją už daugiau nei 1,26 mlrd. eurų. „Artea“ užima apie 60 proc. šalies daugiabučių namų modernizavimo finansavimo rinkos. Tai reiškia, kad du iš trijų renovuojamų daugiabučių Lietuvoje buvo atnaujinti arba šiuo metu renovuojami prisidedant „Artea“ bankui.
