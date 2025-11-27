Datavault AI Mengubah Logam Tanah Jarang Menjadi Kekuatan Digital dalam Kesepakatan Senilai $7 Juta dengan MTB Mining Ltd.

PHILADELPHIA, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN – Datavault AI (“Datavault AI” atau “Perusahaan”) (NASDAQ: DVLT), penyedia teknologi monetisasi data, verifikasi kredensial digital, keterlibatan digital, dan digitalisasi aset dunia nyata-, hari ini mengumumkan kesepakatan pencetakan (minting) senilai $7 juta dan kemitraan royalti abadi sebesar 30% dengan MTB Mining Limited (MTB) yang berbasis di Tanzania. Kesepakatan ini membuka jalan bagi hal yang diyakini Datavault AI sebagai langkah besar pertama dalam memodernisasi cara sumber daya mineral diverifikasi, didokumentasikan, dan dihadirkan dalam perdagangan global dengan buku besar transaksi terpadu. Kesepakatan ini mengubah konsep komoditas dengan mendigitalkan Aset Dunia Nyata (Real World Assets/RWA) untuk tujuan monetisasi. Dengan menggunakan teknologi Sumerian® yang telah dipatenkan milik Datavault AI, mineral tanah jarang diubah menjadi aset terverifikasi, dapat dilacak, dan terdigitalisasi untuk diperdagangkan di International Elements Exchange™ yang akan segera diluncurkan.

Perjanjian dengan MTB ini menghadirkan cetak biru tentang bagaimana aset fisik berevolusi menjadi aset digital.

Afrika Melangkah ke dalam Buku Besar Global

Selama beberapa generasi, Afrika telah memasok bahan baku yang menjadi bagian penting dalam membangun industri modern. Saat ini, MTB, yang berkantor pusat di Tanzania, mengendalikan lebih dari 25 juta metrik ton cadangan tembaga dan 2,44 kilometer persegi cadangan mineral pasti. Melalui aliansinya dengan Datavault AI, sumber daya MTB masuk ke dalam marketplace global dalam bentuk digital. Setiap unit tembaga, emas, timah, atau berlian akan memiliki bukti asal barang, kepemilikan, dan nilai yang terverifikasi.

Kemitraan ini mencakup Windsor Ruby, batu permata yang menarik perhatian global ketika ditemukan di dekat desa Winza pada tahun 2007. Batu, yang terkenal karena rona merah tuanya yang pekat dan kejernihannya yang hampir sempurna, menyaingi batu rubi terbaik dari Burma dan dengan cepat menarik perhatian rumah mode mewah besar, termasuk Van Cleef & Arpels. Melalui Sumerian® Anchors milik Datavault AI, Windsor Ruby akan memiliki tanda tangan digital permanen yang tidak dapat diubah dan dapat diverifikasi. Teknologi verifikasi Sumerian® Anchors tidak hanya dapat memberikan verifikasi untuk batu permata terkenal seperti Windsor Ruby, tetapi juga dapat diterapkan ke batu permata apa pun.

Bagi Tanzania, dengan sektor pertambangan menyumbang porsi besar dalam nilai ekspor, catatan aset yang dapat diverifikasi secara digital bukan sekadar pencapaian teknologi; ini adalah modernisasi ekonomi. Langkah ini membuka peluang untuk pemberian pinjaman, penggunaan aset sebagai jaminan, dan perdagangan lintas negara menggunakan aset digital yang terverifikasi.



Ekonomi Pembuktian Telah Hadir

“Kesepakatan ini merupakan suatu tonggak pencapaian bagi teknologi dan transparansi. Dengan mencetak aset-aset dunia nyata, kami menciptakan jalur yang patuh regulasi dan transparan untuk memonetisasi kekayaan alam dalam skala global,” ujar Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer sekaligus salah satu pendiri Datavault AI.

Pesan Bradley ini mencerminkan misi Datavault AI yang lebih luas: Perusahaan tersebut membangun infrastruktur untuk ekonomi berbasis data, di mana nilai ditentukan oleh verifikasi dan informasi tepercaya.

Meskipun nilai transaksinya menarik yakni biaya lisensi sebesar $7 juta, arsitektur digital yang inovatif ini memberikan prospek bagi transaksi serupa di masa mendatang. International Elements Exchange akan berfungsi sebagai kilang virtual, yang mengubah aset fisik menjadi bukti digital yang dapat diperdagangkan, diaudit, dan dimonetisasi.

Tentang Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data, valuasi, dan monetisasi aset berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi dalam menyediakan solusi untuk persepsi data berbasis pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk pelisensian perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, perawatan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Philadelphia, Pennsylvania. Pelajari selengkapnya tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” (dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya) tentang Datavault AI dan industrinya yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Dalam kasus tertentu, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan karena pernyataan tersebut mengandung kata-kata seperti “dapat,” “mungkin,” “akan,” “harus,” “seharusnya,” “mengharapkan,” “merencanakan,” “mengantisipasi,” “bisa,” “bermaksud,” “menargetkan,” “memproyeksikan,” “mempertimbangkan,” “meyakini,” “memperkirakan,” “memprediksi,” “potensial,” “tujuan,” “sasaran,” “berupaya,” “kemungkinan,” atau “melanjutkan,” atau bentuk negatif dari kata-kata tersebut atau istilah atau ungkapan serupa lainnya yang berkaitan dengan ekspektasi, strategi, rencana, atau maksud Perusahaan. Ketiadaan kata-kata ini tidak berarti bahwa suatu pernyataan tidak berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan tentang peristiwa di masa depan, kemitraan Datavault AI dengan MTB, termasuk potensi peluang royalti, kemampuan tokenisasi mineral dan potensi penggunaannya dalam pemberian pinjaman, penggunaan sebagai jaminan, serta perdagangan lintas negara, strategi bisnis, tujuan jangka panjang dan rencana komersialisasi Datavault AI, teknologi saat ini dan akan datang, rencana pengembangan yang direncanakan dan kemungkinan didapatkannya persetujuan, serta kemungkinan penerimaan pasar dan peluang pasar terkait, dan pernyataan lainnya yang bukan merupakan fakta historis. Berbagai pernyataan ini didasarkan pada ekspektasi manajemen saat ini dan bukan merupakan prediksi kinerja sebenarnya. Pernyataan berwawasan ke depan ini disediakan hanya untuk tujuan ilustratif dan tidak dimaksudkan untuk berfungsi, serta tidak boleh dijadikan dasar oleh investor mana pun, sebagai jaminan, kepastian, prediksi, atau pernyataan fakta atau probabilitas yang pasti. Peristiwa dan kondisi sebenarnya sulit atau bahkan tidak mungkin diprediksi dan akan berbeda dari asumsi yang ada. Banyak peristiwa dan kondisi sebenarnya berada di luar kendali Datavault AI. Berbagai pernyataan ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah risiko dan ketidakpastian terkait bisnis Datavault AI, dan hasil sebenarnya dapat berbeda secara signifikan. Risiko dan ketidakpastian ini mencakup, namun tidak terbatas pada, kondisi ekonomi, politik, dan bisnis secara umum; kemampuan Datavault AI untuk mencapai manfaat dari transaksi yang dipertimbangkan menurut kemitraannya dengan MTB, termasuk penerimaan pembayaran royalti dari MTB; kemampuan Datavault AI untuk memanfaatkan transaksi dengan MTB sebagai cetak biru untuk digitalisasi mineral; kemampuan Datavault AI untuk memperluas tokenisasi mineral ke bidang pemberian pinjaman, penggunaan sebagai jaminan, dan perdagangan lintas negara; kemampuan Datavault AI untuk mengembangkan dan berhasil memasarkan teknologi; kemampuan Datavault AI untuk tumbuh dan mengelola pertumbuhan secara menguntungkan serta mempertahankan karyawan kuncinya; risiko bahwa kemungkinan teknologi yang dikembangkan Datavault AI mungkin tidak berkembang atau tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan dalam jangka waktu yang diharapkan atau bahkan tidak sama sekali; risiko terkait ketidakpastian jalur regulasi; risiko bahwa Datavault AI telah melebih-lebihkan ukuran pasar target, kesediaan untuk mengadopsi teknologi baru, atau kemitraan; risiko bahwa hasil sebelumnya mungkin tidak dapat direplikasi; risiko regulasi dan kekayaan intelektual; serta risiko serta ketidakpastian lainnya sebagaimana dijelaskan lebih lengkap dalam dokumen yang diserahkan Datavault AI kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”), termasuk Laporan Tahunan Form 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan dokumen lain yang dari waktu ke waktu diserahkan Datavault AI kepada SEC, yang tersedia di situs web SEC di www.sec.gov, serta dapat menyebabkan hasil sebenarnya akan berbeda dari ekspektasi. Mungkin terdapat risiko tambahan yang saat ini belum diketahui oleh Datavault AI atau yang saat ini dianggap tidak signifikan oleh Datavault AI, yang juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda dari yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan. Selain itu, pernyataan berwawasan ke depan mencerminkan ekspektasi, rencana, atau perkiraan Datavault AI mengenai peristiwa di masa depan dan pandangannya per tanggal komunikasi ini. Datavault AI mengantisipasi bahwa peristiwa dan perkembangan selanjutnya akan menyebabkan penilaian semacam itu mengalami perubahan. Meskipun Datavault AI dapat memilih untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini suatu saat di masa mendatang, Datavault AI secara spesifik menyangkal segala kewajiban untuk melakukannya. Pernyataan berwawasan ke depan ini tidak boleh dianggap mewakili penilaian Datavault AI per tanggal mana pun setelah tanggal komunikasi ini. Oleh karena itu, investor diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini.

Komunikasi Perusahaan

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Kantor

Editor@InvestorBrandNetwork.com

Permintaan Informasi dari Media:

marketing@dvlt.ai