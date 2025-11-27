データボルトAI (Datavault AI)、MTBマイニング・リミテッド (MTB Mining Ltd.) との700万米ドル (約10億9,698万円) 取引でレアアースをデジタルパワーへと転換

フィラデルフィア発, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN提供 – データ収益化、認証、デジタルエンゲージメント、実-世界資産デジタル化技術のプロバイダーであるデータボルトAI (「データボルトAI」または「同社」) (NASDAQ: DVLT) は本日、タンザニアのMTBマイニング・リミテッド (MTB) と700万米ドル (約10億9,698万円) のミンティング取引および30%の永続的ロイヤルティパートナーシップを締結したと発表し、鉱物資源の検証、文書化、および統一取引台帳を用いた国際商取引への組み込み方を近代化するための最初の大きな一歩であると同社が考える取り組みの舞台を整えた。 この取引は、実世界資産 (Real World Assets) (RWA) をデジタル化して収益化することで、コモディティの概念を再定義するものである。 データボルトAIの特許技術であるSumerian®を用いて、レアアース鉱物は検証済みで追跡可能なデジタル化資産へと変換され、開設予定のインターナショナル・エレメンツ・エクスチェンジ (International Elements Exchange™) で取引される。

MTBとの本契約は、物理資産がどのようにデジタル資産へと進化するかの青写真を示すものである。

アフリカがグローバル台帳へと歩みを進める

何世代にもわたり、アフリカは近代産業の構築に不可欠な原材料を供給してきた。 現在、タンザニアに本社を置くMTBは、2,500万トンを超える銅埋蔵量と、2.44平方キロメートルの確認済み鉱物埋蔵地を保有している。 データボルトAIとの提携を通じ、MTBの資源はデジタル形式で世界市場に参入しつつある。 銅、金、スズ、またはダイヤモンドの各資源は、それぞれ原産地、所有権、価値の検証済み証明を伴うことになる。

本パートナーシップには、2007年にウィンザー (Winza) 村近郊で発見され世界的な注目を集めた宝石ウィンザールビー (Windsor Ruby) も含まれている。 その深紅の色調とほぼ完璧な透明度で知られ、最高級のビルマ産ルビーに匹敵するとされ、ヴァン クリーフ＆アーペル (Van Cleef & Arpels) をはじめとする主要ラグジュアリーメゾンの注目を瞬く間に集めた。 データボルトAIのSumerian® Anchorsを通じて、ウィンザールビーには改ざん不可能で検証可能な永久的デジタルシグネチャが付与される。 Sumerian® Anchorsはウィンザールビーのような著名な宝石の検証を可能にするだけでなく、この検証技術はあらゆる貴石に適用できる。

鉱業が輸出価値の大部分を占めるタンザニアにとって、デジタルで検証可能な資産記録は単なる技術的節目ではなく、経済の近代化そのものである。 これは、検証済みデジタル資産を活用した融資、担保化、越境取引への道を開くものである。

証明経済の到来

「この取引は、技術と透明性にとってのマイルストーンです。 実世界資産をミンティングすることで、天然資源をグローバル規模で収益化するための、コンプライアンスに準拠した透明性の高い経路を構築しているのです」と、データボルトAI最高経営責任者兼共同創業者のナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は述べている。

同氏のメッセージは、検証と信頼できる情報によって価値が確立されるデータ駆動型経済のためのインフラを構築するという、データボルトAIのより広範な使命を反映している。

700万米ドル (約10億9,698万円) というライセンス料の数字は魅力的である一方で、この革新的なデジタルアーキテクチャは、今後の類似取引に対する大きな可能性を示している。 インターナショナル・エレメンツ・エクスチェンジは、物理資産を取引可能・監査可能・収益化可能なデジタル証跡へと変換する仮想精錬所として機能することになる。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、スメリアン (Sumerian®) の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンスコンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェアライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータオブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や名称・画像・相似 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 データボルトAIに関する詳細は、 www.dvlt.aiを参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、データボルトAIおよびその業界に関する、(1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券法の意義の範囲内における)「将来の見通しに関する記述」が含まれており、これらにはリスクおよび不確実性が伴う。 場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「可能性がある」、「予定する」、「するだろう」、「すべきである」、「予想する」、「計画する」、「見込む」、「できる」、「意図する」、「目標とする」、「予測する」、「検討する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「潜在的な」、「目標」、「目的」、「求める」、「可能性が高い」、または「継続する」などの言葉、これらの否定形、または同社の期待、戦略、計画もしくは意図に関わる類似の用語もしくは表現を含むため、特定することができる。 これらの言葉が含まれていない場合でも、その記述が将来の見通しに関する記述でないことを意味するものではない。 このような将来の見通しに関する記述には、将来の出来事、潜在的なロイヤルティ機会を含むデータボルトAIとMTBのパートナーシップ、鉱物のトークン化能力および融資、担保化、越境取引への活用可能性、データボルトAIの事業戦略、長期目標および商業化計画、現在および将来の技術、計画中の開発および承認の可能性、市場での受容および関連する市場機会の可能性に関する記述、ならびに過去の事実ではないその他の記述が含まれるが、これらに限定されるものではない。 これらの記述は、経営陣の現在の予想に基づくものであり、実際の業績を予測するものではない。 これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的で提供されており、事実や確率についての保証、確約、予測、または最終的な記述としての役割を果たすことを意図したものではないため、投資家は信頼すべきではない。 実際の出来事や状況は予測が困難または不可能であり、想定とは異なる場合がある。 実際の出来事や状況の多くは、データボルトAIの支配の及ばないものである。 これらの記述は、データボルトAIの事業に関する多数のリスクおよび不確実性が伴い、実際の結果は大きく異なる可能性がある。 これらのリスクおよび不確実性には、一般的な経済、政治および事業環境、MTBからのロイヤルティ支払いの受領を含むデータボルトAIがMTBとのパートナーシップに基づいて想定される取引の利益を達成する能力、データボルトAIが鉱物のデジタル化の青写真としてMTB取引を活用する能力、データボルトAIが鉱物のトークン化を融資、担保化および越境取引の分野へ拡大する能力、データボルトAIが技術を開発し、上手く販売する能力、データボルトAIが収益を上げながら成長し、成長を管理し、主要な従業員を維持する能力、データボルトAIが開発する潜在的な技術が想定した期間内に進展しない、または必要な承認を全く取得できないリスク、規制経路に関する不確実性に関するリスク、データボルトAIがターゲット市場の規模、新技術の採用意欲、または提携を過大評価しているリスク、過去の結果が再現されないリスク、規制および知的財産に関するリスク、ならびにデータボルトAIが米国証券取引委員会 (「SEC」) に提出した書類 (データボルトAIがSECに随時提出する、SECのウェブサイト (www.sec.gov) から閲覧可能な、2024年12月31日終了年度のForm 10-K年次報告書およびその他の提出書類を含む) により詳細に記載されているその他のリスクおよび不確実性が含まれるが、これらに限定されるものではなく、これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果が予想と異なる原因となる可能性がある。 データボルトAIが現時点で把握していないリスクや、現時点では重要性が低いと考えているリスクが存在する可能性があり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれる結果と異なる可能性もある。 加えて、将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーション日現在における、データボルトAIの将来の出来事に関する期待、計画または予測および見解を反映している。 データボルトAIは、その後の出来事および進展により、これらの評価が変化するものと予想している。 ただし、データボルトAIは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性があるが、その義務を明確に否認する。 これらの将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付以降におけるデータボルトAIの評価を表すものとして依拠されるべきではない。 したがって、投資家はこれらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう注意されたい。

