Datavault AI Menukar Bumi Mentah menjadi Kuasa Digital dalam Perjanjian AS$7 Juta dengan MTB Mining Ltd.

PHILADELPHIA, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN – Datavault AI (“Datavault AI” atau “Syarikat”) (NASDAQ: DVLT), penyedia teknologi pengewangan data, pengesahan kredensial, penglibatan digital dan pendigitan -aset dunia sebenar, hari ini mengumumkan perjanjian pencetakan bernilai AS$7 juta serta perkongsian royalti kekal sebanyak 30% dengan MTB Mining Limited (MTB) yang berpangkalan di Tanzania, usaha ini menandakan langkah penting dalam memodenkan cara sumber mineral disahkan, didokumentasikan dan dibawa ke pasaran global melalui satu lejar transaksi bersepadu. Perjanjian ini mentakrifkan semula komoditi dengan mendigitalkan Aset Dunia Sebenar (RWA) untuk tujuan pengewangan. Di bawah teknologi berpaten Sumerian® milik Datavault AI, mineral nadir bumi sedang diubah menjadi aset yang disahkan, boleh dijejaki dan didigitalkan untuk diperdagangkan di International Elements Exchange™ yang bakal dilancarkan.

Perjanjian dengan MTB ini menyediakan pelan asas tentang cara aset fizikal berubah menjadi aset digital.

Afrika Melangkah ke dalam Lejar Global

Generasi demi generasi, Afrika telah membekalkan bahan mentah yang menjadi teras pembangunan industri moden. Hari ini, MTB yang beribu pejabat di Tanzania, mengawal lebih daripada 25 juta tan metrik simpanan kuprum serta 2.44 kilometer persegi simpanan mineral yang terbukti. Melalui pakatannya dengan Datavault AI, sumber MTB kini memasuki pasaran global dalam bentuk digital. Setiap unit kuprum, emas, timah atau berlian akan disertakan dengan bukti asal-usul, pemilikan dan nilai yang disahkan.

Perkongsian ini turut merangkumi Windsor Ruby, sebutir permata yang menarik perhatian dunia apabila ditemui berhampiran kampung Winza pada tahun 2007. Terkenal dengan rona merah pekat serta kejernihan hampir sempurna, ia menyaingi batu delima terbaik dari Burma yang terbaik dan dengan segera menarik perhatian jenama barang kemas mewah terkemuka termasuk Van Cleef & Arpels. Melalui teknologi Sumerian® Anchors milik Datavault AI, Windsor Ruby akan membawa tandatangan digital kekal yang tidak boleh diubah dan boleh disahkan. Bukan sahaja Sumerian® Anchors dapat memberikan pengesahan bagi permata terkenal seperti Windsor Ruby, teknologi pengesahan ini boleh digunakan untuk mana-mana batu permata berharga.

Bagi Tanzania, di mana perlombongan mewakili sebahagian besar nilai eksport, rekod aset digital yang boleh disahkan secara digital bukan sekadar pencapaian teknologi; ia adalah pemodenan ekonomi. Ia membuka peluang untuk pinjaman, cagaran serta perdagangan rentas sempadan menggunakan aset digital yang disahkan.

Ekonomi Berasaskan Bukti Kini Tiba

“Perjanjian ini merupakan pencapaian penting bagi teknologi dan ketelusan. Dengan mencetak aset dunia sebenar, kami mewujudkan laluan yang patuh dan telus untuk mengewangkan kekayaan semula jadi pada skala global,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas bersama Datavault AI.

Pesanan Bradley mencerminkan misi lebih luas Datavault AI: Syarikat tersebut sedang membina infrastruktur bagi ekonomi yang dipacu data di mana nilai ditentukan melalui pengesahan dan maklumat yang boleh dipercayai.

Angka yang dibentangkan ini bukan sahaja mengagumkan - iaitu yuran lesen berjumlah AS$7 juta - malah seni bina digital inovatif ini turut menjanjikan peluang untuk transaksi serupa pada masa hadapan. International Elements Exchange akan berfungsi sebagai penapis maya, menukar aset fizikal kepada bukti digital yang boleh diperdagangkan, diaudit dan dikomersialkan.

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) menerajui pengalaman data dipacu oleh AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. The Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan (dalam maksud Private Securities Litigation Reform Act 1995, seperti yang dipinda serta undang-undang sekuriti lain) mengenai Datavault AI dan industrinya yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Dalam sesetengah keadaan, kenyataan pandang ke hadapan dapat dikenal pasti kerana ia mengandungi perkataan seperti “mungkin,” “boleh jadi,” “akan,” “hendaklah,” “patut,” “menjangka,” “merancang,” “mengantisipasi,” “boleh,” “berhasrat,” “sasaran,” “unjuran,” “mempertimbangkan,” “mempercayai,” “menganggarkan,” “meramalkan,” “berpotensi,” “matlamat,” “objektif,” “berusaha,” “berkemungkinan” atau “terus” ataupun bentuk negatif bagi perkataan-perkataan ini atau istilah lain yang serupa yang berkaitan dengan jangkaan, strategi, rancangan atau niat Syarikat. Ketiadaan perkataan-perkataan ini tidak bermaksud bahawa sesuatu kenyataan bukan kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan pandang ke hadapan tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan mengenai peristiwa masa hadapan, perkongsian Datavault AI dengan MTB termasuk peluang royalti yang berpotensi, keupayaan pendigitan token bagi mineral serta potensi penggunaannya dalam pinjaman, cagaran dan perdagangan rentas sempadan, strategi perniagaan Datavault AI, objektif jangka panjang dan rancangan pengkomersialan, teknologi semasa dan prospektif, pembangunan yang dirancang serta potensi kelulusan, potensi penerimaan pasaran dan peluang pasaran berkaitan serta kenyataan lain yang bukan fakta sejarah. Kenyataan ini adalah berdasarkan jangkaan semasa pihak pengurusan dan bukan ramalan prestasi sebenar. Kenyataan pandang ke hadapan ini disediakan semata-mata untuk tujuan ilustrasi dan tidak bertujuan untuk dijadikan, serta tidak boleh dijadikan sandaran oleh mana-mana pelabur sebagai jaminan, kepastian, ramalan atau kenyataan fakta atau kebarangkalian yang muktamad. Peristiwa dan keadaan sebenar adalah sukar dan mustahil untuk dijangka dan akan berbeza daripada andaian. Banyak peristiwa dan keadaan sebenar berada di luar kawalan Datavault AI. Kenyataan ini tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan perniagaan Datavault AI dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara ketara. Risiko dan ketidakpastian ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, keadaan ekonomi, politik dan perniagaan secara umum; keupayaan Datavault AI untuk mencapai manfaat daripada transaksi yang dirancang melalui perkongsiannya dengan MTB termasuk penerimaan sebarang bayaran royalti daripada MTB; keupayaan Datavault AI untuk menggunakan transaksi MTB sebagai asas bagi pendigitalan mineral; keupayaan Datavault AI untuk mengembangkan pengewangan mineral ke dalam bidang pinjaman, cagaran dan perdagangan rentas sempadan; keupayaan Datavault AI untuk membangunkan dan berjaya memasarkan teknologi; keupayaan Datavault AI untuk berkembang dan mengurus pertumbuhan dengan menguntungkan serta mengekalkan pekerja utamanya; risiko bahawa teknologi berpotensi yang dibangunkan oleh Datavault AI mungkin tidak berkembang atau menerima kelulusan yang diperlukan dalam jangka masa yang dijangka atau langsung tidak; risiko berkaitan ketidakpastian mengenai laluan kawal selia; risiko bahawa Datavault AI telah terlebih anggar saiz pasaran sasaran, kesediaan untuk menerima teknologi baharu, atau perkongsian; risiko bahawa keputusan terdahulu mungkin tidak dapat diulang; risiko kawal selia dan harta intelek; serta risiko dan ketidakpastian lain seperti yang dihuraikan sepenuhnya dalam pemfailan Datavault AI dengan U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), termasuk Laporan Tahunan pada Borang 10-K bagi tahun berakhir 31 Disember 2024 dan pemfailan lain yang dibuat dari semasa ke semasa dengan SEC, yang boleh didapati di laman web SEC di www.sec.gov, dan boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza daripada jangkaan. Mungkin terdapat risiko tambahan yang pada masa ini tidak diketahui oleh Datavault AI atau dianggap tidak material, yang juga boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan. Di samping itu, kenyataan pandang ke hadapan mencerminkan jangkaan, rancangan atau ramalan Datavault AI terhadap peristiwa masa depan dan pandangannya pada tarikh komunikasi ini. Datavault AI menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya akan menyebabkan penilaian tersebut berubah. Namun demikian, meskipun Datavault AI mungkin memilih untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan ini pada masa akan datang, syarikat tersebut secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk berbuat demikian. Oleh itu, kenyataan pandang ke hadapan ini tidak boleh dijadikan sandaran sebagai penilaian Datavault AI selepas tarikh komunikasi ini. Sehubungan itu, para pelabur dinasihatkan agar tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan ini.

