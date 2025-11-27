Datavault AI 與 MTB Mining Ltd. 達成 700 萬美元協議，將原始礦產轉化為數碼動力

費城, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 — 數據盈利化、憑證認證、數碼互動及現實-世界資產 (RWA) 數碼化技術供應商 Datavault AI（「Datavault AI」或「該公司」）(NASDAQ: DVLT)，於今天宣佈與坦桑尼亞 MTB Mining Limited (MTB) 達成 700 萬美元鑄造協議及 30% 永久權益合作，此舉標誌著 Datavault AI 實現礦產資源驗證、文件記錄及透過統一交易分類帳進入全球貿易體系現代化的重要第一步。 此交易透過將現實世界資產數碼化實現盈利化，重新定義大宗商品。 憑藉 Datavault AI 的專利 Sumerian® 技術，稀土礦物正轉化為經認證、可追溯的數碼化資產，並可在快將推出的 International Elements Exchange™ 上交易。

這項與 MTB 訂立的協議，為實體資產如何演變為數碼資產締造藍圖。

非洲邁進全球分類帳時代

多個世代以來，非洲一直提供重要原材料，以助建立現代工業。 時至今日，總部位於坦桑尼亞的 MTB 掌控超過 2,500 萬公噸銅儲量及 2.44 平方公里的確證礦產儲備。 透過與 Datavault AI 結盟關係，MTB 的資源正以數碼形式隆重進軍全球市場。 每個單位的銅、金、錫或鑽石都將附帶經認證的產地、擁有權及價值憑證。

是次合作包括溫莎紅寶石，其於 2007 年在溫薩村附近被發現時即轟動世界。 這顆寶石憑藉其深邃赤紅色調及幾近無瑕的澄淨透明度而備受推崇，足以與優質上乘的緬甸紅寶石媲美，並迅速獲得 Van Cleef & Arpels 等一線奢侈品牌關注。 透過 Datavault AI 的 Sumerian® Anchors，溫莎紅寶石將配備不可篡改亦可驗證的永久數碼簽章。 Sumerian® Anchors 不僅能為溫莎紅寶石等知名寶石提供認證，此驗證技術更可延伸應用於任何珍貴寶石。

對坦桑尼亞而言，礦業貢獻了巨額出口價值，數碼化可核實資產記錄不僅奠定技術里程碑，更加體現經濟現代化。 此舉為利用經認證數碼資產進行借貸、抵押及跨境貿易打開大門。

認證經濟時代來臨

Datavault AI 行政總裁兼聯合創辦人 Nathaniel Bradley 表示：「是次交易對科技及透明度而言，別具里程碑意義。 透過鑄造現實世界資產，我們正在開創公開透明的合規途徑，讓自然財富能在世界各地實現盈利價值。」

Bradley 的言論，正好反映 Datavault AI 更宏大的使命：公司正在為數據驅動型經濟建立基礎設施，當中透過驗證及可信資訊來確立價值。

縱然 700 萬美元授權費的數值引人注目，但創新的數碼架構為未來同類交易開創廣闊前景。 International Elements Exchange 將以虛擬精煉廠的形式營運，把實體資產轉化為可交易、可審計且可盈利化的數碼憑證。

關於 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及資產盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓州費城。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

前瞻性陳述

本新聞稿載有關於 Datavault AI 及其所屬行業的「前瞻性陳述」（根據經修訂的 1995 年《私人證券訴訟改革法案》及其他證券法規的涵義），這些陳述涉及風險及不確定因素。 在某些情況下，可以透過「可能」、「將會」、「應」、「預期」、「計劃」、「預計」、「能夠」、「打算」、「目標」、「預測」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛力」、「目標」、「目的」、「尋求」、「很可能」或「繼續」等詞語，或這些詞語的否定形式，或其他涉及公司預期、策略、計劃或意圖的類似表述，來識別該等前瞻性陳述。 即使並無此等字詞，亦不代表其不具前瞻性。 該等前瞻性陳述包括但不限於關於未來事件的聲明、Datavault AI 與 MTB 的合作關係（包括潛在權益收益機會）、礦物代幣化的能力及其在借貸、抵押及跨境貿易中的應用潛力、Datavault AI 的業務策略、長期目標及商業化計劃、現有及未來技術、規劃發展與潛在審批核准，以及市場接納度與相關市場機遇的潛力，乃至其他非歷史事實的陳述。 這些陳述基於公司管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明目的，不擬被任何投資者用作且不得被他們依賴作為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。 實際事件和情況難以甚至不可能預測，也會與假設不同。 許多實際事件和情況不在 Datavault AI 的控制範圍內。 此等陳述受到多項與 Datavault AI 業務相關的風險及不確定因素所影響，而且實際結果可能出現重大差異。 這些風險及不確定因素包括但不限於整體經濟、政治及商業環境；Datavault AI 透過與 MTB 合作關係實現預期交易效益的能力，包括從 MTB 獲取任何特許權使用費；Datavault AI 以 MTB 交易為藍本實現礦產數碼化的能力；Datavault AI 將礦產代幣化拓展至借貸、抵押及跨境貿易領域的能力；Datavault AI 開發並成功推廣技術的能力；Datavault AI 的盈利性增長管理及關鍵員工留任能力；Datavault AI 潛在技術開發進度延遲或無法於預期時間線內取得所需監管批准的風險；監管途徑不明確的風險；Datavault AI 對目標市場規模、新技術接受度或合作關係過度高估的風險；先前成果無法重現的風險；監管與知識產權的風險；以及 Datavault AI 在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件中更詳盡說明的其他風險及不確定因素，包括截至 2024 年 12 月 31日的 10-K 表格年度報告，以及 Datavault AI 不時向 SEC 提交的其他文件（相關文件可於 SEC 網站 www.sec.gov 查閱），此等因素可能導致實際結果與預期出現差異。 尚有其他 Datavault AI 目前未知的風險，或 Datavault AI 目前認為並非重大的風險，繼而可能導致實際結果與前瞻性陳述中所載的結果存在差異。 另外，前瞻性陳述反映了截至這份新聞稿發佈之日，Datavault AI 對未來事件的期望、計劃、預測以及觀點。 Datavault AI 預計後續的事件和發展會令此類評估發生變化。 然而，儘管 Datavault AI 可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，惟 Datavault AI 特此聲明不承擔任何更新義務。 這些前瞻性陳述不應被依賴作為在本新聞稿發出日期之後，在任何日期代表 Datavault AI 的評估。 因此，我們提醒投資者不應過度依賴這些前瞻性陳述。

企業傳訊

IBN

德州奧斯汀

www.InvestorBrandNetwork.com

辦事處電話：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com

媒體查詢：

marketing@dvlt.ai