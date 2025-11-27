台北、台湾, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBCが管理するバンド「Traveler」は、「人生の傷を歌に変える」として知られ、EBCの「Listen to the Bands」で3位に入賞したことで注目を集めました。

トラベラー — 台湾のオーディション番組から世界の舞台へ

ニューアルバム「Kintsugi」11/20リリース、日本デビューとメタルの伝説SEX MACHINEGUNSとのコラボライブ開催。

ツアー、ライティング、アーティスティックな進化に満ちた期間を経て、トラベラーは11月20日にニューアルバム「Kintsugi」をリリースする予定だ。日本の金彩修理技法「金継ぎ」にインスパイアされ、このコンセプトは亀裂を隠すのではなく受け入れている。トラベラーはこの哲学を自身の旅に応用し、傷は認められるべきものであり、壊れることは終わりではなく輝かしい何かの始まりであると捉えている。このアルバムは、数年にわたる衝撃、不均衡、回復の過程を記録しており、各トラックは断裂と再生の瞬間を映し出している。



リリース週に、トラベラーは初めての国際的な出演として東京へ向かい、日本のライブハウスでヘヴィメタルのベテランバンド、セックスマシーンガンズとのコラボレーションライブを行い、若手台湾ロックのエネルギーと日本のメタルの伝統が同じステージで衝突する、活力ある文化交流を象徴するパフォーマンスを披露した。

さらにエキサイティングなことに、トラベラーとSEX MACHINEGUNSのコラボシングル「Judgement」が正式に「Kintsugi」アルバムに収録されました。

台湾のテレビ舞台から日本のライブシーンへ、

トラベラーは、本物のソングライティングと濾過されていないエネルギーを通じて、自らの道を切り開き続けている。

金継ぎが欠けた部分を輝かせ、国際的なコラボレーションがその影響力を広げることで、世界がこのバンドの次のステージとなった。

