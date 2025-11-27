도약하는 VTC 브랜드: 주요 수상과 함께 베트남 게임업계의 아이콘으로 자리매김

베트남 하노이, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VTC 는 거의 20년 동안 다양한 장르에 걸쳐 수백 종의 게임을 출시하며 오디션( Audition ), 오모바일(Au Mobile), 크로스파이어( Cross Fire ), 풋볼 프로 VTC(Football Pro VTC) 등 시장에 강한 인상을 남긴 작품들을 선보여 왔다. VTC 브랜드를 진정 돋보이게 하는 것은 폭넓은 제품 포트폴리오는 물론 견고하면서도 지속력 있는 게이밍 커뮤니티를 구축하고 유지하는 능력이다. VTC는 베트남 게임버스(Vietnam Gameverse) 시상식에서 일련의 어워즈를 거머쥐며 더욱 공고해졌는데 특히 2025년 게임버스 최고의 게임 퍼블리셔로 선정되는 영예를 안게 되었다.

VTC의 전시회 부스장은 수천명의 방문객들의 시선을 사로 잡았다

VTC의 성과는 여기서 그치지 않는다. 크로스파이어(“Đột Kích”)의 CFS 서머 챔피언십 2024로 올해의 e스포츠 토너먼트 상, 그리고 율강 오리진(Yulgang Origins) – “Hiệp Khách PC”의 인기 캐릭터 담화련(Đàm Hoa Liên)과 한보군(Hàn Bảo Quân)이 가장 인기 있는 게임 캐릭터 상을 수상하며 두 개의 주요 상을 추가로 거머쥐었다. 또한 VTC의 여러 게임은 주요 부문에서 상위 5위 안에 오르며, 회사가 게임 산업 전반에 미치는 강력한 영향력을 다시 한번 입증했다.

VTC – 베트남 게임 산업의 20년을 설계하다

사회·경제 성과 80주년 전시회에서 VTC는 다시 한번 선도 기업으로서의 존재감을 확고히 했다. VTC는 베트남을 대표하는 게임 퍼블리셔 중 하나일 뿐 아니라, 창의적 문화의 상징으로 자리 잡으며 새로운 시대 베트남 디지털 문화 지형 형성에 큰 기여를 해왔다.

VCT의 총괄이사인 응우옌 응옥 바오(Nguyen Ngoc Bao)는 전시회에 참석해 “게임을 베트남 문화의 확산과 보존을 돕는 디지털 가교로 전환시키는 것”이 곧 회사의 전략적 비전이라고 밝혔다.

이 같은 철학은 VTC의 장기적 사명을 이끄는 핵심 원칙으로, 지속적이고 의미 있는 발전을 향한 방향을 제시하고 있다.

VCT의 총괄이사인 응우옌 응옥 바오(Nguyen Ngoc Bao)가 베트남 게임 포럼에서 발언하고 있다.

