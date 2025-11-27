VTC 声名鹊起：游戏发行商斩获重磅奖项，彰显行业标杆地位

越南河内, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近二十年来， VTC 已发行涵盖多种类型的数百款游戏，其中 Audition 、Au Mobile、 Cross Fire 以及 Football Pro VTC 等多款作品在市场上留下了深远影响。VTC 品牌的核心竞争力不仅体现在其多元化的产品矩阵上，更在于其构建并维系强大且持久的游戏社群的能力。在 Vietnam Gameverse 盛典上，VTC 荣膺 “Gameverse 2025 年度最佳游戏发行商” (Best Game Publisher of Gameverse 2025) 等多项大奖，进一步巩固了其在市场中的领先地位。

VTC 展位吸引数千名参观者驻足

VTC 的成就不止于此，还斩获两项重磅大奖：Cross Fire (Đột Kích) 2024 CFS 夏季锦标赛获评“年度最佳电竞赛事” (Esports Tournament of the Year)，而 Yulgang Origins (Hiệp Khách PC) 中的角色 Đàm Hoa Liên 和 Hàn Bảo Quân 荣膺“最受欢迎游戏角色” (Most Popular Game Characters)。此外，VTC 旗下多款其他产品在核心品类中跻身前五名，充分彰显了公司在游戏行业中的强大影响力。

VTC——深耕二十载，铸就越南游戏产业标杆

在社会经济成就 80 周年展 (80-Year Exhibition on Socio-Economic Achievements) 上，VTC 的亮眼表现再次印证了其行业先行者的地位。作为越南顶尖游戏发行商之一，VTC 已成为创意文化的象征，为塑造新时代越南数字文化格局作出了重要贡献。

活动期间，VTC 总经理 Nguyen Ngoc Bao 先生阐述了公司的战略愿景：“将游戏打造为传播与传承越南文化的数字桥梁。”

这一理念已成为 VTC 长期使命的指导方针，助力公司实现可持续且富有意义的发展。

总经理 Nguyen Ngoc Bao 在越南游戏论坛 (Vietnam Game Forum) 上发表讲话

Song Ha 女士

VTC Corporation 战略投资部副主管

电子邮箱：ha.le.song@vtc.vn

电话：+84 90 323 7314

