Datuk Bandar Dunia Berkumpul di Nanjing, Capai "Konsensus Nanjing tentang Pembangunan Bandar Sungai"

NANJING, China, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dari 19 hingga 21 November, "Dialog Datuk Bandar Dunia 2025: Nanjing", yang dianjurkan oleh Kerajaan Rakyat Perbandaran Nanjing, telah berlangsung di Nanjing. Datuk-datuk bandar dan wakil dari bandar kembar Brunei, Mesir, Jerman, serta bandar-bandar rangkaian UNESCO Creative Cities berkumpul untuk membincangkan pembangunan bandar melalui perspektif air, dan secara bersama-sama melancarkan "Konsensus Nanjing tentang Pembangunan Bandar Sungai Utama".





Sebagai bandar tuan rumah, Nanjing menubuhkan platform dialog peringkat tinggi, membolehkan para tetamu merasai daya tarikan pembangunan bandar melalui lawatan tapak. Di Kawasan Bersejarah Tasik Xiaoxihu, para tetamu memuji model "mikro-pengubahsuaian" tempatan, yang mengekalkan susun atur jalan dan rupa bangunan lama sambil menyeimbangkan kehidupan penduduk dengan fungsi paparan kawasan landskap, berfungsi sebagai model antarabangsa untuk pemeliharaan sejarah dan penghidupan semula komuniti. Sepanjang Sungai Yangtze, jejak ikan lumba-lumba tanpa sirip liar, air yang jernih, dan bangunan pencakar langit di kedua-dua tebing membentuk pemandangan harmoni, dengan jelas mempamerkan pencapaian pemuliharaan ekologi Nanjing. Sistem kawalan pintar AI dan pemantauan alam sekitar masa nyata oleh Kumpulan Keluli Nanjing memukau para tetamu dengan pencapaian China dalam "pembuatan pintar" untuk pengurangan karbon dan kecekapan tenaga. Selain itu, mercu tanda seperti Muzium Tembok Bandar Nanjing dan barbican Pintu Zhonghua secara menyeluruh menunjukkan kebijaksanaan bandar dalam mengimbangi pewarisan sejarah dan pembangunan moden.

Semasa acara itu, tetamu dari pelbagai negara terlibat dalam perbincangan mendalam mengenai topik seperti tadbir urus bandar, tren pembangunan, dan cabaran global. Yan Tianlu, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Bandar Bersejarah Melaka, Malaysia, menyebut ulang tahun ke-620 pelayaran Zheng He ke Melaka, menekankan pewarisan semangat Zheng He dan pengukuhan kerjasama persahabatan di bawah inisiatif Belt and Road. Zarko Micin, Datuk Bandar Novi Sad, Serbia, menyatakan bahawa visi kerjasama China-Serbia sejajar dan akan terus memberi manfaat kepada rakyat kedua-dua negara.

Dalam dialog tematik, Timbalan Datuk Bandar Nanjing, Sun Baijun, memimpin semua peserta dalam membaca dan melancarkan "Konsensus Nanjing tentang Pembangunan Bandar Sungai Utama". Konsensus itu menyatakan dengan jelas bahawa bandar-bandar di seluruh dunia akan mempromosikan lokalisasi Matlamat Pembangunan Lestari PBB 2030, memperkuat perlindungan ekologi di lembangan sungai utama, menggalakkan model pembangunan hijau, rendah karbon dan kitar semula, serta bekerjasama menangani cabaran pembangunan global.

Walaupun Dialog Datuk Bandar Dunia 2025·Nanjing telah berakhir, pencarian global untuk pembangunan bandar lestari terus berjalan. Nanjing akan terus menyumbangkan kekuatan uniknya kepada pembangunan kerjasama bandar-bandar di seluruh dunia.

Contact: liu yan

Phone: +8601085306017

Email: xs7z_1408@xsmail.jssjw.gov.cn

Foto yang disertakan dengan pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8fe74c72-9c14-4a3a-a4e0-e7722855639b/ms