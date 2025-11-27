Les dépenses des Fêtes pourraient injecter 13 G$ dans l’économie canadienne

MONTRÉAL, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les ménages canadiens prévoient dépenser en moyenne 943 $ pour leurs achats des Fêtes cette année, selon un sondage de la Banque de développement du Canada (BDC) réalisé du 12 au 16 novembre. Les répondants prévoient consacrer 59 % de ce budget (soit 553 $) à des produits et services canadiens, ce qui représenterait 11 milliards $ pour le PIB du pays et soutiendrait 45 000 emplois.

Voici une occasion à saisir : bien que seulement 17 % des répondants envisagent d’augmenter leurs dépenses totales pour les Fêtes cette année, 46 % comptent dépenser davantage pour des biens et services canadiens. Cela démontre un changement dans les comportements d’achats pour soutenir l’achat local, sans nécessairement dépenser davantage. Et la motivation est claire : 63 % disent le faire principalement pour soutenir les entreprises canadiennes et l’économie du pays.

Selon BDC, en redirigeant 100 $ supplémentaires de leur budget actuel pour les Fêtes vers des produits canadiens, les ménages pourraient faire passer les achats canadiens à 653 $, ce qui ferait un impact équivalant à 13 milliards $, soutenant 55 000 emplois.

« Chaque achat local renforce notre économie », souligne Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef à BDC. « Les Fêtes, c’est le moment parfait pour faire plaisir et soutenir l’économie d’ici en même temps. »

Parmi les catégories d’achats canadiens qui se démarquent pour les Fêtes :

Aliments et boissons : 54 %

54 % Vêtements et accessoires : 39 %

39 % Cartes-cadeaux pour commerces et restaurants locaux : 34 %

34 % Expériences et divertissements : 27 %

Un moment clé pour agir

La période des Fêtes représente près de 20 % des ventes annuelles (ce qui exclut les véhicules, les matériaux de construction et l’essence), et jusqu’à 26 % pour les bijoux et la maroquinerie. « Pour beaucoup de PME, la période des Fêtes est déterminante pour leur rentabilité annuelle », rappelle Pierre Cléroux. « C’est l’occasion idéale de les soutenir, tout en offrant des cadeaux porteurs de sens. »

Plus de produits d’ici, plus d’impact

Choisissez des cadeaux, des décorations et des produits alimentaires canadiens.

Explorez les produits d’ici et visitez les marchés d’artisans

Et si vous manquez d’inspiration, pensez aux cartes-cadeaux pour des boutiques ou restaurants locaux.



« Offrir une carte-cadeau d’un commerce d’ici, c’est bien plus qu’un cadeau : c’est donner un vrai coup de pouce aux entreprises de chez nous. Ça leur donne de la liquidité tout de suite, ce qui les aide à passer la période des Fêtes et à démarrer la nouvelle année en force » ajoute Pierre Cléroux.

Ensemble, on peut faire des dépenses des Fêtes un vrai moteur pour l’économie canadienne, sans dépenser un sou de plus.

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d’investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Notre financement et nos investissements durant l’année fiscale 2025 ajouteront un montant estimé de 25 milliards de dollars au PIB canadien au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC sur les médias sociaux.

Relations avec les médias

mediainfo@bdc.ca

1-844-625-8321