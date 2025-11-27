EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiakapitali suurendamise kandmine registrisse

Fond on varasemalt (10.11.2025) teatanud börsile üldkoosolekult saadud volituste alusel nõukogu otsusega fondi aktsiate suunatud pakkumise läbiviimisest ning aktsiakapitali suurendamisest 84 506 uue lihtaktsia väljalaskmise teel. Kõik nõukogu otsuse alusel emiteeritud aktsiad märgiti ning aktsiakapitali suurendamine kanti äriregistrisse 27.11.2025.

Fondi registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 115 248 460 eurot, mis on jagatud 11 524 846 aktsiaks, iga aktsia nimiväärtusega 10 eurot.

Viljar Arakas

Juhatuse liige

Tel 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee