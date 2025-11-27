TULIKIVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.11.2025 KLO 13.00
Tulikivi Oyj:n taloudelliset tiedotteet vuonna 2026
Tulikivi Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen 6.3.2026. Vuosikertomus julkistetaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2026.
Vuonna 2026 julkaistaan seuraavat katsaukset:
- tammi-maaliskuulta osavuosikatsaus 8.5.2026
- tammi-kesäkuulta puolivuosikatsaus 14.8.2026
- tammi-syyskuulta osavuosikatsaus 6.11.2026
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, +358 (0)40 524 5593
