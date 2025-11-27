UPDATE: Akcinės bendrovės "VILNIAUS BALDAI" investuotojo kalendorius 2025 finansiniais metais

UPDATE: 2025 m. dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinė vadovybės ataskaita bus skelbiami 2025 m. gruodžio 12 d.
2025 finansiniais metais (nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. iki 2025 rugpjūčio 31 d.) akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:
- 2024 m. gruodžio 30 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2025 m. kovo 31 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinė vadovybės ataskaita;
- 2025 m. birželio 30 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2025 m. spalio 30 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;
- 2025 m. gruodžio 12 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinė vadovybės ataskaita.
Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel.: +370 5 2525700