Keskisuomalainen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Keskisuomalainen Oyj, suurimmat osakkeenomistajat, pörssitiedote, 27.11.2025 klo 13.00
Keskisuomalainen Oyj on vastaanottanut 27.11.2025 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Vesa-Pekka Kangaskorvelta.
Ilmoituksen mukaan Vesa-Pekka Kangaskorven osuus Keskisuomalainen Oyj:n osakkeista on 25.11.2025 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan ja osuus äänistä on 25.11.2025 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan. Vesa-Pekka Kangaskorven yhteenlaskettu osuus Keskisuomalainen Oyj:n osakkeista 25.11.2025 omistusmuutoksen jälkeen on 5,79 prosenttia ja osuus äänistä on 5,79 prosenttia.
Vesa-Pekka Kangaskorven osuus ilmoituksen mukaan:
|% osakkeista ja äänistä (yhteismäärä)
|% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteismäärä)
|Yhteenlaskettu %-osuus
|Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
|Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen
|5,79
|-
|5,79
|10 957 781
|Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
|-
|-
|-
|-
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet:
|Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
|Osakkeiden ja äänten lukumäärä
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
|Suora
(AML 9:5)
|Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
|Suora
(AML 9:5)
|Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
|FI0009007546
|633 911
|-
|5,79
|-
|Yhteensä
|633 911
|5,79
Keskisuomalainen Oyj:llä on yksi osakesarja. Keskisuomalainen Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 10 957 781 kappaletta. Jokaisella osakkeella on yksi ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet.
Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33
Keskisuomalainen Oyj
Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja