Keskisuomalainen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Keskisuomalainen Oyj, suurimmat osakkeenomistajat, pörssitiedote, 27.11.2025 klo 13.00

Keskisuomalainen Oyj on vastaanottanut 27.11.2025 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Vesa-Pekka Kangaskorvelta.

Ilmoituksen mukaan Vesa-Pekka Kangaskorven osuus Keskisuomalainen Oyj:n osakkeista on 25.11.2025 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan ja osuus äänistä on 25.11.2025 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan. Vesa-Pekka Kangaskorven yhteenlaskettu osuus Keskisuomalainen Oyj:n osakkeista 25.11.2025 omistusmuutoksen jälkeen on 5,79 prosenttia ja osuus äänistä on 5,79 prosenttia.

Vesa-Pekka Kangaskorven osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,79 - 5,79 10 957 781 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) - - - -

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi





Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009007546 633 911 - 5,79 - Yhteensä 633 911 5,79

Keskisuomalainen Oyj:llä on yksi osakesarja. Keskisuomalainen Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 10 957 781 kappaletta. Jokaisella osakkeella on yksi ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com