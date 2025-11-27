Keskisuomalainen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

 | Source: Keskisuomalainen Oyj Keskisuomalainen Oyj

Keskisuomalainen Oyj, suurimmat osakkeenomistajat, pörssitiedote, 27.11.2025 klo 13.00

Keskisuomalainen Oyj on vastaanottanut 27.11.2025 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Vesa-Pekka Kangaskorvelta.

Ilmoituksen mukaan Vesa-Pekka Kangaskorven osuus Keskisuomalainen Oyj:n osakkeista on 25.11.2025 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan ja osuus äänistä on 25.11.2025 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan. Vesa-Pekka Kangaskorven yhteenlaskettu osuus Keskisuomalainen Oyj:n osakkeista 25.11.2025 omistusmuutoksen jälkeen on 5,79 prosenttia ja osuus äänistä on 5,79 prosenttia.

Vesa-Pekka Kangaskorven osuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä (yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (yhteismäärä)Yhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen5,79-5,7910 957 781
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)----

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet: 

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi


Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)		Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)		Suora
(AML 9:5)		Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009007546633 911-5,79-
Yhteensä633 9115,79

Keskisuomalainen Oyj:llä on yksi osakesarja. Keskisuomalainen Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 10 957 781 kappaletta. Jokaisella osakkeella on yksi ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj
Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com


Recommended Reading