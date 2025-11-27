Keskisuomalainen Oyj:n johtohenkilöiden liiketoimet – Kangaskorpi

Keskisuomalainen Oyj, johtohenkilöiden liiketoimet, pörssitiedote 27.11.2025 klo 13.00
Keskisuomalainen Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Vesa Kangaskorpi
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Keskisuomalainen Oyj
LEI: 743700J7NHT5OLSJ3B78
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 131474/17/14
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-25
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007546
Liiketoimen luonne: SAATU LAHJA, LAHJOITUS TAI PERINTÖ
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 102 824 Yksikköhinta: 0 N/A
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 102 824 Yksikköhinta: 0 N/A
Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33
Keskisuomalainen Oyj
Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja
www.keskisuomalainen.com