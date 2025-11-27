Hinen stellt selbst entwickeltes LoRa-Modul-Duo für intelligenteres, drahtloses Energiemanagement vor

BERLIN, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hinen hat sein selbst entwickeltes LoRa-Modul-Duo vorgestellt – bestehend aus einem LoRa-Empfänger und einem LoRa-Smart-Meter-Sender –, das ein drahtloses, intelligentes und präzises Energiemanagement für Heimspeicher- und Balkonsysteme wie das einphasige E Series H2.4S 2400 W Balkonenergiesystem ermöglichen soll.

Das Duo nutzt den geringen Stromverbrauch, die große Reichweite und die starken Entstörungsfähigkeiten von LoRa und ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen Wechselrichtern und drahtlosen Stromzählern. So werden eine genaue Strommessung, Echtzeit-Datenübertragung und eine stabile drahtlose Verbindung in komplexen Haushaltsumgebungen erreicht.

Der LoRa-Smart-Meter-Sender sammelt lokale Energiedaten und sendet sie über Spread-Spectrum-Modulation an den LoRa-Empfänger. Der Empfänger übermittelt die Daten an den Wechselrichter, der sie über WLAN zur Überwachung, Analyse und Optimierung an die Cloud sendet.

Dank der drahtlosen Installation macht das LoRa-Duo herkömmliche Verkabelungen und Wandmodifikationen überflüssig, was die Installationszeit und -kosten erheblich reduziert. Das extrem stromsparende Design arbeitet mit einer Stromaufnahme auf Schlafmodus-Niveau im Mikroamperebereich und verlängert so die Lebensdauer der Geräte, während es gleichzeitig zu den globalen Energiesparzielen beiträgt. Die starke Wanddurchdringung und die robuste Leistung gegen elektromagnetische Störungen des Systems gewährleisten eine stabile Datenübertragung über große Entfernungen – sogar durch 4–5 Betonwände oder bis zu 600–800 Meter im Freien (derzeit in der Testphase).

Das LoRa-Duo ist als zentrale Komponente für die Speicherwechselrichter von Hinen für Privathaushalte und die europäischen PV-Balkonsysteme positioniert und eignet sich auch für Anwendungen in den Bereichen Smart Metering, Umweltsensorik und Haussicherheit.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der fortschrittlichen Fertigung ist Hinen an der Shenzhen Stock Exchange (Aktiencode: 300787) notiert und dient als vertrauenswürdiger OEM/ODM-Partner für mehr als 400 globale Marken. Was Hinen auszeichnet, ist seine vertikal integrierte Lieferkette, die die Produktion von Akkuzellen, die Forschung und Entwicklung von Wechselrichtern und die komplette Systemmontage umfasst und so hohe Qualität, Innovation und Kosteneffizienz gewährleistet.

Mit Niederlassungen und Dienstleistungsteams in Europa, im Vereinigten Königreich, in Australien und Afrika kombiniert Hinen globale Technologie mit lokalem Support. Nachdem das Unternehmen in Australien zu einer der fünf führenden Marken für Energiespeicher für Privathaushalte geworden ist, expandiert es nun rasch in Europa. Seine Mission ist einfach: zuverlässige, intelligente und erschwingliche saubere Energie für Haushalte weltweit bereitzustellen.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efe4ae88-c6d2-4eaf-bab5-5068f72b7cf2