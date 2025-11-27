Hinen présente son duo de modules LoRa développés en interne pour une gestion énergétique sans fil plus intelligente

BERLIN, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hinen a dévoilé son duo de modules LoRa développés en interne, composé d’un récepteur LoRa et d’un émetteur compteur intelligent LoRa, conçu pour permettre une gestion énergétique sans fil, intelligente et précise pour les systèmes de stockage d’énergie domestique et les installations de balcon, tels que le système E Series H2.4S 2400W Single-phase Balcony Energy System.

Tirant parti de la faible consommation d’énergie, de la communication longue distance et des solides capacités anti-interférences de LoRa, ce duo permet une communication fluide entre les onduleurs et les compteurs d’énergie sans fil, permettant une mesure de puissance précise, une transmission de données en temps réel et une connectivité sans fil stable, même dans des environnements domestiques complexes.

L’émetteur du compteur intelligent LoRa collecte les données énergétiques locales et les envoie au récepteur LoRa via une modulation à étalement de spectre. Le récepteur transmet ensuite les données à l’onduleur, qui les envoie vers le cloud via Wi-Fi pour la surveillance, l’analyse et l’optimisation du système.

Grâce à une installation entièrement sans fil, le duo LoRa supprime le besoin de câblage traditionnel et de modifications murales, réduisant considérablement le temps et les coûts d’installation. Son design à très faible consommation fonctionne avec un courant de veille au niveau du microampère, prolongeant la durée de vie des appareils tout en contribuant aux objectifs mondiaux d’économie d’énergie. La forte capacité de pénétration à travers les murs et la résistance aux interférences électromagnétiques garantissent une transmission stable des données sur de longues distances, même à travers 4 à 5 murs en béton ou sur 600 à 800 mètres en espace ouvert (tests en cours).

Positionné comme un composant clé des onduleurs de stockage résidentiel de Hinen et des systèmes photovoltaïques de balcon européens, le duo LoRa s’étend également aux applications de comptage intelligent, de détection environnementale et de sécurité domestique.

Forte de plus de 20 ans d’expérience en fabrication avancée, la société Hinen est cotée publiquement à la Bourse de Shenzhen (code : 300787) et est un partenaire OEM/ODM de confiance pour plus de 400 marques dans le monde. L’atout majeur de Hinen réside dans sa chaîne d’approvisionnement verticalement intégrée, couvrant la production de cellules de batterie, la R&D des onduleurs et l’assemblage complet des systèmes, garantissant qualité, innovation et maîtrise des coûts.

Avec des bureaux et des équipes de service en Europe, au Royaume-Uni, en Australie et en Afrique, Hinen associe technologie mondiale et support local. La société connaît une expansion rapide en Europe après être devenue l’une des cinq premières marques de stockage résidentiel en Australie. Sa mission est simple : fournir une énergie propre, fiable, intelligente et abordable aux ménages du monde entier.

Une photo annexée à ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efe4ae88-c6d2-4eaf-bab5-5068f72b7cf2