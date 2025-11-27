Cellectis organise un webinaire dédié aux actionnaires français le jeudi 4 décembre 2025

PARIS, 27 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (la « Société ») (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques innovantes pour le traitement de maladies graves, annonce la tenue d’un webinaire le jeudi 4 décembre 2025 à 14 heures, heure de Paris.

Cellectis présentera, en français, les données cliniques prometteuses rendues publiques lors du R&D Day du 16 octobre 2025 pour lasmé-cel, pour les patients atteints de leucémie aigüe lymphoblastique à cellules B en rechute ou réfractaire, le design de la phase 2 pivot de l’essai clinique, la voie d’enregistrement envisagée pour lasmé-cel, ainsi que le potentiel commercial associé (jusqu’à environ 700 millions de dollars de ventes brutes annuelles à son pic). La Société présentera également les prochaines étapes à venir pour le programme éti-cel pour les patients atteints de lymphome non Hodgkinien en rechute ou réfractaire, ainsi qu’une revue de ses collaborations stratégiques et de ses récentes avancées scientifiques et technologiques en édition génomique.

Les dirigeants répondront ensuite aux questions adressées au préalable par email à media@cellectis.com

Présentateurs :

Docteur André Choulika, Directeur Général

Docteur Laurent Poirot, Senior Vice President Immunology and Translational Sciences

Arthur Stril, Chief Financial Officer & Chief Business Officer

Détails de l’événement :

Date : le jeudi 4 décembre 2025

Heure : 14h00, heure de Paris (durée : 60 minutes)

Lien pour s’inscrire : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_A6zVG9FkRA23Su4DnQph3Q

Le replay du webinaire sera mis à disposition sur le site de Cellectis ici.

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme de développement de thérapies géniques dans d’autres indications thérapeutiques. Grâce à ses capacités de production entièrement internalisées, Cellectis est l'une des rares sociétés dans l’édition du génome à contrôler la chaîne de valeur de la thérapie cellulaire et génique de bout en bout.



Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com et suivez Cellectis sur LinkedIn et X.

Pour de plus amples informations sur Cellectis, veuillez contacter :



Contacts média :

Pascalyne Wilson, Director, Communications, +33 (0)7 76 99 14 33, media@cellectis.com

Patricia Sosa Navarro, Chief of Staff to the CEO, +33 (0)7 76 77 46 93,



Contact pour les relations avec les investisseurs :

Arthur Stril, Chief Financial Officer & Chief Business Officer, investors@cellectis.com

