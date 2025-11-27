Finanskalender 2026 for Djurslands Bank A/S

 | Source: Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S

Fondsbørsmeddelelse 61/2025

I henhold til gældende oplysningsforpligtelser følger hermed finanskalender med forventede datoer for offentliggørelser m.m. for regnskabsåret 2026.

4. februar 2026               Årsrapport for 2025

17. marts 2026               Ordinær generalforsamling *)

22. maj 2026                  Kvartalsrapport for 1. kvartal 2026

21. august 2026             Halvårsrapport for 1. halvår 2026

6. november 2026          Kvartalsrapport for 1. – 3. kvartal 2026

*) Jævnfør vedtægternes §7 stk. 2 skal forslag fra aktionærerne være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, svarende til den 2. februar 2026, for at komme til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard
Adm. direktør, CEO

Vedhæftet fil


Attachments

61-2025 Finanskalender 2026

Recommended Reading