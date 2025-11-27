Finanskalender 2026 for Djurslands Bank A/S

Fondsbørsmeddelelse 61/2025
I henhold til gældende oplysningsforpligtelser følger hermed finanskalender med forventede datoer for offentliggørelser m.m. for regnskabsåret 2026.
4. februar 2026 Årsrapport for 2025
17. marts 2026 Ordinær generalforsamling *)
22. maj 2026 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2026
21. august 2026 Halvårsrapport for 1. halvår 2026
6. november 2026 Kvartalsrapport for 1. – 3. kvartal 2026
*) Jævnfør vedtægternes §7 stk. 2 skal forslag fra aktionærerne være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, svarende til den 2. februar 2026, for at komme til behandling på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Djurslands Bank
Sigurd Bohlbro Simmelsgaard
Adm. direktør, CEO
Vedhæftet fil