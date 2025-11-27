Communiqué de presse : Sanofi investit 50 millions d’euros au Trait pour accélérer la production de médicaments innovants

Sanofi investit 50 millions d’euros au Trait pour accélérer la production de médicaments innovants

Paris, France, 27 novembre 2025 – Sanofi inaugure aujourd’hui sur son site industriel du Trait, en Normandie, une nouvelle unité qui vient renforcer ses capacités de production en biotechnologies en France. Cette infrastructure représente un investissement de 50 millions d’euros et s’inscrit dans la modernisation continue des sites industriels de Sanofi en France, portée par des investissements annuels de 300 à 400 millions d’euros.

Le site de Sanofi au Trait est spécialisé dans le remplissage en seringues de médicaments biologiques. Ce nouveau bâtiment permet d'augmenter significativement ses capacités de production dans la préparation de solutions et répond aux normes de qualité pharmaceutique les plus exigeantes. Cette unité a déjà reçu l’approbation des autorités de santé pour la mise sur le marché européen de 3 anticorps monoclonaux majeurs du portefeuille de Sanofi, notamment le Dupixent® qui bénéficiera de cet investissement. Ce site fournira des médicaments à 44 pays, consolidant le rôle du Trait comme hub biopharmaceutique mondial du groupe.

Charles Wolf

Directeur Sanofi France

“En investissant dans cette nouvelle unité, nous choisissons la France, riche de ses talents et de l’expertise unique du site du Trait, comme pilier stratégique de notre production biopharmaceutique. Cette capacité renforcée nous permet de fabriquer des thérapies innovantes pour le monde entier, consolidant notre ambition de façonner l’avenir de la santé.”

Par ailleurs, cette installation constitue une illustration concrète de la stratégie de Sanofi visant à allier performance industrielle et responsabilité environnementale. Elle intègre des technologies de pointe, comme des vannes connectées qui permettent de suivre en temps réel la consommation énergétique et d’optimiser l’efficacité du site. Ce bâtiment contribue pleinement à la stratégie de décarbonation de Sanofi, dont les sites industriels pionniers devraient atteindre dès fin 2025 l’objectif mondial fixé pour 2030 : réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) par rapport à 2019.

Avec cette nouvelle infrastructure, Sanofi réaffirme son ambition de faire de la France un pays leader en bioproduction. Le groupe y concentre 25 % de ses collaborateurs mondiaux, 30 % des dépenses mondiales de Recherche et Développement, et près de 40 % de sa production, confirmant ainsi le rôle pilier de la France dans son modèle industriel global.





À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Nous appliquons notre connaissance approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier, avec un pipeline innovant qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Notre équipe est guidée par un seul objectif : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens ; cela nous inspire pour stimuler le progrès et avoir un impact positif pour nos collaborateurs et les communautés que nous servons, en s’attaquant aux défis les plus urgents de notre époque en matière sanitaire, environnementale, et sociétale. Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

